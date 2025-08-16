Autorizan subvención para Austin Community College

AUSTIN, Texas

El Gobernador Greg Abbott anunció la concesión de una subvención del Fondo de Innovación en Semiconductores de Texas (TSIF por sus siglas) por $3.6 millones al Distrito de Colegios Comunitarios de Austin (ACC) para un laboratorio de fabricación avanzada de semiconductores y un programa de soldadura de precisión en el Campus de Round Rock, en el Condado de East Williamson.

Esta es la primera subvención del TSIF a una institución de educación superior de Texas. "Texas continúa liderando el resurgimiento de la fabricación de semiconductores en Estados Unidos gracias a nuestra fuerza laboral altamente calificada y en crecimiento", declaró el Gobernador Abbott. "Ya reconocido como un modelo nacional en la capacitación de la fuerza laboral en semiconductores, ACC establecerá un nuevo laboratorio de fabricación avanzada de semiconductores y un laboratorio de soldadura de precisión en su campus de Round Rock.

Trabajando en conjunto con nuestros socios de educación superior y líderes de la industria, garantizaremos que los chips que impulsan las tecnologías innovadoras del futuro se fabriquen en Texas".

La iniciativa de ACC establecerá el Laboratorio de Manufactura Avanzada de Semiconductores de Austin, de 240 metros cuadrados (2600 pies cuadrados), que incluirá un aula y una simulación de un entorno real de manufactura de semiconductores, con vestuarios y área de batas, espacio de transición de esclusas de aire, una sala limpia simulada, un sistema robótico Fanuc Fenceless, un Entrenador de Sensores de Máquinas de Fábrica Inteligente, microscopios de metrología de procesos y software de estudio de automatización.

Además, ACC establecerá un nuevo laboratorio de habilidades de fabricación de soldadura en un espacio existente de 340 metros cuadrados (3728 pies cuadrados) en el campus de Round Rock, con herramientas de vanguardia para capacitar a los estudiantes en soldadura y fabricación de precisión para apoyar la manufactura de semiconductores.

"Felicito a Austin Community College Round Rock por convertirse en la primera institución de educación superior de Texas en recibir una subvención del Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas", declaró el senador Charles Schwertner.

Esta subvención demuestra el compromiso de nuestro estado con el desarrollo de una industria de semiconductores de primer nivel y la expansión de nuestra fuerza laboral de alta tecnología. Al brindar capacitación práctica y de vanguardia para satisfacer las necesidades reales de la industria, el Laboratorio de Manufactura Avanzada y el programa de soldadura de precisión de ACC crearán oportunidades para estudiantes de todo Texas, asegurando que nuestro estado se mantenga en el epicentro de la innovación de vanguardia en el sector de la manufactura avanzada.

"Estamos profundamente agradecidos con el Estado de Texas y la Oficina del Gobernador por esta generosa inversión en Austin Community College y las comunidades a las que servimos", declaró el Dr. Russell Lowery-Hart, Canciller de Distrito de ACC. "Esta subvención nos permite construir el futuro que nuestros estudiantes merecen. Estamos ampliando nuestras instalaciones y abriendo puertas a cientos de nuevos estudiantes cada año para que puedan acceder a carreras profesionales que les cambiarán la vida. Esto es lo que significa ser una universidad de la comunidad: satisfacer las necesidades de nuestra economía regional y, al mismo tiempo, impulsar a cada estudiante al que servimos".







