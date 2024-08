Innovación educativa en aulas de los EU

Age of Learning Inc., líder en innovación de tecnología educativa, anunció la ampliación de sus programas de dominio de soluciones escolares con el lanzamiento de My Reading Academy Español, un programa de alfabetización en español auténtico y culturalmente relevante diseñado para acelerar la fluidez de la lectura en español en las aulas de todo EE. UU. El programa adaptativo y alineado con los estándares ayuda a los estudiantes de preescolar a 2.° de primaria a dominar los conceptos y habilidades fundamentales de la lectura en español para alcanzar la competencia a través de vías de aprendizaje individuales y evaluación continua.

Basado en la Ciencia de la Lectura, My Reading Academy Español fue creado por expertos en educación, tecnología y juegos y está diseñado para apoyar la enseñanza de la alfabetización bilingüe. Desarrollado por equipos de Guadalajara (México) y EE. UU., el programa se basa en una auténtica progresión de la pedagogía española para apoyar la paridad en la enseñanza y presenta textos en español diversos y auténticos, como canciones infantiles como "Pin Pon", "Tres Pececitos", "Naranja Dulce" y "Un Elefante Se Balanceaba", para ayudar a los estudiantes a desarrollar el vocabulario, reforzar la comprensión y adquirir fluidez al tiempo que se respetan las identidades culturales.

EQUIDAD EDUCATIVA

"En Age of Learning, estamos comprometidos con el avance de la equidad educativa y eso comienza con proporcionar a los alumnos acceso a herramientas de alfabetización de alta calidad a medida que comienzan su viaje hacia el dominio de la lectura", dijo Alex Galvagni, CEO de Age of Learning. "Para desarrollar un programa para hispanohablantes nativos, la autenticidad era primordial. Por eso construimos un estudio en México, utilizamos textos originales en español y basamos el plan de estudios en la Ciencia de la Lectura en español. Esta intencionalidad es lo que hace que los programas de dominio de Age of Learning sean tan únicos y eficaces".

Según un informe de investigación elaborado por la Oficina de Programas de Educación Especial de EU, los alumnos de inglés que aprendieron a leer y escribir en su lengua materna pueden aprender a leer en inglés con más facilidad, especialmente cuando los sistemas ortográficos de las dos lenguas son similares 1. Estos resultados subrayan aún más la necesidad de enfoques específicos y globales de la educación bilingüe.

My Reading Academy Español aborda esta cuestión diseñando a propósito su alcance y secuencia para enseñar habilidades de lectura en español a través de videos instructivos explícitos y juegos de aprendizaje dinámicos, proporcionando una experiencia de aprendizaje completa y atractiva.

FACILIDAD Y RAPIDEZ

"Los estudios demuestran que los buenos lectores en su lengua materna aprenden nuevas lenguas con mayor facilidad y rapidez", afirma Victor Raga, director de Diseño Curricular de Alfabetización Bilingüe de Age of Learning. "Con más de dos décadas de experiencia en educación bilingüe y ESL, he visto de primera mano el impacto transformador de los materiales culturalmente relevantes y basados en la investigación. My Reading Academy Español está diseñado para ayudar a millones de niños hispanohablantes de EE. UU. a construir una poderosa base de lectura en su lengua materna, lo que allanará el camino para aprender a leer también en inglés y preparar el terreno para el éxito académico y el amor por el aprendizaje para toda la vida".