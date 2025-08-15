Detienen a seis personas ligadas a juegos de azar

SAN BENITO, Texas.- El 13 de agosto, alrededor de las 7 pm, se produjo una intervención policial significativa en San Benito, donde seis personas fueron arrestadas en el contexto de una investigación sobre juegos de azar. Según un comunicado de prensa, la policía había sido llamada inicialmente por un reporte de robo en la cuadra 1100 de East Expressway 83. Sin embargo, a su llegada, los oficiales se dieron cuenta de que no había ocurrido un robo, sino que estaban ante un delito relacionado con las apuestas ilegales.

Los individuos arrestados fueron identificados como Braulio Segovia, Mayra Salazar, Marvin Moncevaiz, Marcos Mendoza, Gustavo Morales y Fernando Guerra. La investigación reveló que el establecimiento operaba como un "establecimiento ilegal de juegos de azar con máquinas tragamonedas", lo cual contraviene las normativas vigentes sobre juegos y apuestas en la región.

Este evento pone de manifiesto la creciente preocupación por las actividades ilegales vinculadas al juego, las cuales no solo afectan la seguridad pública, sino que también pueden llevar a la explotación de ciudadanos vulnerables. La respuesta efectiva de las autoridades en este caso subraya su compromiso de mantener la ley y el orden en la comunidad.

El comunicado de prensa indicó que las seis personas fueron arrestadas por su participación en la operación o por la protección del establecimiento. Además de los seis arrestos, 30 personas más recibieron citaciones por apuestas.

Los seis individuos enfrentan cargos de posesión de un dispositivo y equipo de juego, operación de máquinas que funcionan con monedas con una licencia y participación en actividad delictiva organizada.

