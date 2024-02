Arrestan a un ´pirómano´

Centro comercial The Village at Tustin Legacy, California.

TUSTIN, California

Un hombre fue detenido luego de que presuntamente encendió un "artefacto pirotécnico" cerca de un centro comercial del sur de California, informó la policía.

Los reportes de una explosión en el centro comercial The Village at Tustin Legacy llevaron a las autoridades a evacuar varios negocios, incluido un restaurante de comida rápida Chipotle, dijo Eric Davidson, portavoz de Regency Centers, la compañía dueña y operadora de The Village.

No hubo personas heridas ni se registraron daños en el centro comercial.

El teniente de la policía de Tustin, Matt Nunley, dijo que un hombre de 30 años fue detenido después de que un testigo reportó la presencia de humo y vio a alguien que se alejaba del lugar.

El hombre fue acusado de tres delitos menores e infracciones de seguridad relacionadas con el artefacto y después fue liberado, indicó el Orange County Register.

El dispositivo pirotécnico tenía una forma similar a la de una bomba de tubo, señaló Nunley. Los investigadores creen que se trató de un incidente aislado, añadió.

EN VUELO INTENTA ABRIR SALIDA DE EMERGENCIA

Un vuelo de American Airlines fue obligado a aterrizar de emergencia en Nuevo México después de que un pasajero problemático presuntamente trató de abrir una salida de emergencia, dijeron las autoridades.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque señalaron que el vuelo 1219 a Chicago regresó al aeropuerto poco después despegar la tarde del martes "debido a un disturbio en la cabina relacionado con un pasajero problemático".

El canal de televisión KOAT de Albuquerque entrevistó a varios pasajeros, entre ellos Emma Ritz, quien afirmó que el hombre trató de abrir una puerta de emergencia mientras el avión estaba en vuelo.

"Estaba sentado cerca de la salida de emergencia y rompió la cubierta que protegía la manija", dijo Ritz. "Rompió la manija donde exponía parte de la salida de emergencia y todo el viento entró de golpe".

KOAT informó que otros seis pasajeros del avión sometieron al hombre y lo retuvieron en el pasillo hasta que terminó el vuelo, atándole los pies con cinta y colocándole esposas de plástico.

"El tipo gritaba ´quiero salir de aquí´ mientras lo controlaban", dijo Ritz a KOAT.

El avión aterrizó sin problemas en Sunport, donde, según los pasajeros, los policías locales se llevaron al hombre.

Ni el FBI ni la policía de Albuquerque han revelado todavía ninguna información sobre el hombre que causó el problema. Una vocera de la Administración Federal de Aviación dijo el miércoles que el organismo ya investiga el hecho.

"Siento curiosidad sobre lo que le ocurría, por qué necesitaba salir del avión", dijo Ritz.

´Paquete sospechoso´

- La Autoridad de Bomberos del condado de Orange dijo que se presentó al lugar después de recibir un reporte de un "paquete sospechoso".

- La oficina de campo del FBI en Los Ángeles también respondió, como de costumbre cuando se informa de explosiones, dijo la portavoz Laura Eimiller.

- El centro comercial cuenta con restaurantes, salones de belleza y gimnasios. Tustin se encuentra a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste del centro de Los Ángeles.