Arrestan a entrenador por violencia en familia

La oficina del alguacil del condado dijo que Beard, de 49 años, fue arrestado por la policía de Austin y fichado a las 4:18 a.m. por un cargo de asalto a un familiar o miembro del hogar en el que se le impidió respirar o se ahogó, en términos comunes.

El cargo es un delito grave de tercer grado en Texas, con un posible castigo de dos a 10 años de prisión.

"La universidad está al tanto de la situación con respecto a Chris Beard. Continuamos reuniendo información y monitoreando el proceso legal", dijo la escuela en un comunicado.

Los Longhorns (7-1), que han sido clasificados entre los 10 primeros del AP Top 25 esta temporada, recibían a Rice el lunes por la noche.

Beard está en su segunda temporada de un contrato garantizado de siete años que le paga más de 5 millones de dólares por año.

Los registros de la cárcel mostraron que Beard aún no había pagado la fianza —hasta el lunes por la mañana— y no indicaron cuándo comparecería por primera vez ante el tribunal. No figuraba ningún abogado para él.

