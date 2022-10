En el ojo de pesquisa

La agencia encargada de los Archivos Nacionales en Estados Unidos fue el escenario hace casi dos decenios de la película "National Treasure", en la que el personaje interpretado por Nicolas Cage trata de robarse la Declaración de Independencia. Ha sido desde hace mucho tiempo uno de los destinos turísticos más visitados en la capital del país, pero Archivos Nacionales y Administración de Documentos nunca se había visto implicada en una investigación penal sobre un expresidente, hasta ahora.

Eso es justamente lo que ha pasado ahora, luego de que la agencia le enviara una notificación al FBI en la que aseguraba que 15 cajas recuperadas en enero de la finca del expresidente Donald Trump en Florida, contenían decenas de documentos con información clasificada.

"No creo que Donald Trump haya politizado los Archivos Nacionales ", opinó Tim Naftali, primer director de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon. "Pienso que Donald Trump cruzó rayas a las que los servidores públicos tuvieron que responder".

Esos empleados del gobierno regularmente operaban lejos de la vista pública, tras la fachada de mármol del edificio de los Archivos en el centro de Washington. Es allí, más allá de los libretos de Hollywood, donde reside un componente crucial de la burocracia federal, con decenas de empleados trabajando como custodios de la historia estadounidense, preservando documentos que van de lo mundano a lo monumental.

A continuación, una mirada a los Archivos Nacionales, su historia y cómo fueron a parar al ojo de un torbellino político.

La misión de los Archivos Nacionales, fundados por el Congreso en 1934, suena clara: guardián de los documentos de la nación. Es una tarea colosal que ha crecido y se ha vuelto más compleja con el tiempo.

Aunque los Archivos salvaguardan documentos nacionales preciosos como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, eso es apenas el rostro público de su vasta colección, que abarca 13.000 millones de páginas de texto y 10 millones de mapas, gráficos y dibujos, además de decenas de millones de fotografías, películas y otros documentos.

Además de su trabajo en Washington, los Archivos supervisan 13 bibliotecas presidenciales y 14 archivos regionales en todo el país.

El llamado archivista de Estados Unidos es responsable de dirigir la agencia. Su último jefe confirmado por el Senado fue David Ferriero, que dejó el puesto en abril luego de 12 años bajo tres presidentes.

En una entrevista con el Washington Post en abril, Ferriero recordó cómo observó el 6 de enero de 2021 desde las ventanas del edificio de los Archivos la manera en que una muchedumbre de partidarios de Trump marchaba antes de asaltar el Capitolio. Dijo que fue el peor día de su vida.

Más de un año después decidió retirarse, en parte por temores sobre la trayectoria política del país.

"Es importante para mí que este gobierno me reemplace", dijo al Post. "Me preocupa lo que va a suceder en 2024. No quiero dejarlo a... los factores desconocidos de la elección presidencial".