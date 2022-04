Apoyan mayorías uso de mascarilla

La mayoría de los estadounidenses sigue apoyando el requisito de mascarilla para las personas que viajan en aviones y otros medios de transporte compartido, según una nueva encuesta. Un fallo de un juez federal ha puesto en suspenso el mandato del gobierno sobre el uso de mascarillas en el transporte .

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que a pesar de la oposición a ese requisito que incluía abuso verbal y violencia física contra los asistentes de vuelo, el 56% de los estadounidenses está a favor de exigir que las personas en aviones, trenes y transporte público usen máscaras, en comparación con un 24% en contra y un 20% que dice no estar ni a favor ni en contra.

Las entrevistas para la encuesta se realizaron de jueves a lunes, poco antes de que un juez federal en Florida anulara el mandato nacional de máscaras en aviones y transporte público. Las aerolíneas y los aeropuertos eliminaron de inmediato sus requisitos de que los pasajeros usen cubiertas faciales .

La Administración de Seguridad del Transporte dejó de hacer cumplir el requisito de máscara y el Departamento de Justicia anunció el martes que no apelará el fallo a menos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinen que todavía es necesario.

La encuesta muestra una amplia división partidista sobre el tema. Entre los demócratas, el 80 % está a favor y solo el 5 % se opone al requisito. Entre los republicanos, el 45 % se opone en comparación con el 33 % a favor, y el 22 % no dice nada.

Vicki Pettus, quien recientemente se mudó de Frankfort, Kentucky, a Clearwater, Florida, para estar cerca de sus nietos, dijo que disfruta de la vista de Old Tampa Bay pero que no le gusta la "actitud muy indiferente" del gobernador Ron DeSantis, un republicano, sobre el enmascaramiento. Dijo que seguirá usando su máscara para protegerse contra el coronavirus , incluso alrededor de su comunidad de origen de 55 años o más y en el avión cuando viaje a Kentucky en unas pocas semanas.

"Especialmente en un avión donde ese aire está recirculando", dijo Pettus, de 71 años, un independiente que se inclina hacia el Partido Demócrata. "Creo que la gente es realmente tonta por no usar su máscara. Pero bueno, esa es su decisión, y si quieren enfermarse, está bien.

Pero Kriste Lee, que trabaja en ventas en el sur de Florida, está ansiosa por volar sin máscara la próxima vez que viaje el próximo mes.

"Realmente desearía estar en un avión cuando hicieron ese anuncio", dijo Lee, de 47 años. "Habría estado bailando de un lado a otro del pasillo".

El apoyo continuo entre los estadounidenses en general para exigir máscaras en el transporte se produce incluso cuando las preocupaciones sobre COVID-19 se encuentran entre sus puntos más bajos de los últimos dos años. Solo el 20% ahora dice que está muy o extremadamente preocupado de que ellos o un miembro de su familia se infecten. Eso es un poco menos desde que el 25% dijo lo mismo hace solo un mes y desde el 36% en diciembre y enero cuando la variante omicron estaba en su apogeo. Otro 33% ahora dice que está algo preocupado, mientras que el 48% dice que no está nada preocupado.

Count Betty Harp, de Leitchfield, Kentucky, entre los "muy preocupados" y no porque cumpla 84 años el próximo mes. Ella dijo que ella sola cuida su gran casa y su patio, hace muchas conservas y tiene "una salud fantástica para mi edad". Pero ha perdido muchos amigos y familiares por el virus, que ha matado a casi 1 millón de personas en los Estados Unidos.

"Sé que COVID todavía está aquí. Todavía existe", dijo Harp, quien se describió a sí misma como una independiente de tendencia republicana. "Creo que todos deberíamos usar máscaras por un tiempo más".

En otra encuesta de AP-NORC realizada el mes pasado , el 44% de los estadounidenses todavía dijeron que a menudo o siempre usaban máscaras faciales fuera de sus hogares, aunque eso fue significativamente menor que el 65% que dijo eso a principios de año.

La última encuesta también muestra que aproximadamente la mitad de los estadounidenses están a favor de exigir máscaras para los trabajadores que interactúan con el público, en comparación con aproximadamente 3 de cada 10 que se oponen. El apoyo es similar para exigir que las personas en eventos públicos concurridos, como conciertos, eventos deportivos y películas, usen máscaras.

En estos también hay importantes divisiones partidistas. El setenta y dos por ciento de los demócratas está a favor de exigir que las personas que asisten a eventos públicos concurridos usen máscaras, mientras que entre los republicanos, el 25% está a favor y el 49% se opone. Los números son similares para exigir máscaras para los trabajadores que miran al público.

Lee, quien dijo que ella no "hace política", se preguntó en voz alta por qué la gente se queja del fallo del juez y dijo que nadie impide que nadie use máscaras si así lo desea.

"Todos tenemos nuestras creencias y, obviamente, puntos de vista diferentes", dijo Lee, que no está vacunado. "Los míos son definitivamente diferentes de las personas que están enojadas y molestas".

Los estadounidenses empleados están divididos sobre si las personas que trabajan en sus propios lugares de trabajo deberían estar obligadas a usar máscaras. El 34% dice estar a favor de ese requisito, el 33% se opone y el 33% no está ni a favor ni en contra. Entre los trabajadores demócratas, el 48 % está a favor y el 18 % se opone. Entre los trabajadores que son republicanos, el 53% se opone y el 18% está a favor.

Mike Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo que los mensajes sobre el mandato de la máscara habrían sido más efectivos si requirieran respiradores N95 o KN95 , que son más efectivos para prevenir la transmisión del virus.

"Pero en realidad ha creado un verdadero desafío consigo mismo con el público que ahora está siendo selectivo, si no completamente enojado por estos mandatos", dijo Osterholm, quien agregó que continuará usando su máscara N95 en los aviones.