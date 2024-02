Celebra fin de plan fronterizo

WASHINGTON, DC

El exPresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca, celebró ayer el hundimiento del proyecto de ley que buscaba abordar la crisis migratoria en la frontera con México y reiteró que, de ser elegido, realizará una masiva “operación de deportación” en su primer día en el cargo.

El abandono del proyecto bipartidista esta semana en el Senado estadounidense puso de relieve el férreo control que mantiene Trump sobre el Partido Republicano, a fin de negar al Mandatario estadounidense, Joe Biden, una victoria en el polémico tema de la migración.

“No olvidemos que esta semana también tuvimos otra gran victoria que debe celebrar cada uno de los conservadores. Aplastamos el desastroso proyecto de ley de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden. Todo el grupo (republicano) hizo un gran trabajo en el Congreso. Lo aplastamos”, celebró Trump durante un mitin en Carolina del Sur.

Ante la presión de Trump, quien busca explotar la migración ilegal como una debilidad del Gobierno de Biden, los legisladores republicanos parecen decididos a frenar cualquier reforma fronteriza hasta las elecciones de noviembre.

El ex Mandatario también destacó ayer que deportar migrantes sería una de sus principales tareas en caso de regresar a la Casa Blanca.

“El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción”, aseveró.

El proyecto de ley de fronteras en el Senado incluía ayuda económica para Ucrania e Israel, pero los republicanos rechazaron la propuesta el miércoles. La Cámara Alta considera ahora una medida que excluye el tema de la frontera.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, hace un gesto a la multitud después de hablar en un mitin Get Out The Vote.

El paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares que entrará a debate contempla otorgar recursos a Israel en su guerra contra Hamas, así como para su aliado estratégico Taiwán. La mayor parte, sin embargo, sería destinado a Ucrania para reponer su agotado arsenal.

Trump, quien inició ayer su campaña de cara a las primarias republicanas del 24 de febrero en Carolina del Sur, también cuestionó que su rival, Nikki Haley, no ha sido acompañada por su marido, un miembro de la Guardia Nacional, porque aceptó una misión en África para escapar de ella.

“¿Qué pasó con su esposo? ¿Dónde está? Se ha ido” señaló.

La ex Primera Dama Melania Trump tampoco ha acompañado a su marido en sus actos de campaña ni ha estado a su lado en sus comparecencias ante los tribunales.

Alerta de ‘tercera guerra mundial’

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha responsabilizado este jueves a la Administración de Joe Biden de estar abonando el terreno para una posible ‘tercera guerra mundial’. “Lo único que sabe hacer es lanzar bombas por todas partes”, ha dicho del actual inquilino de la Casa Blanca.

“El mundo está en tremendo peligro”, ha dicho Trump a las puertas de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. “Y tenemos a un hombre que es absolutamente el peor presidente de la historia de nuestro país. No puede juntar dos frases”, ha dicho.

En ese sentido, Trump ha cuestionado la capacidad de Biden para negociar con otros líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin; el chino, Xi Jinping, o el líder norcoreano, Kim Jong Un. “Lo único que sabe hacer es lanzar bombas por todas partes”, ha reprochado el expresidente estadounidense.

Trump ha responsabilizado a la Administración Biden de la actual situación de tensión y conflicto que se viven en muchas partes del planeta, citando Siria, Ucrania, Oriente Próximo y Taiwán, e incluso de los ataques que sufrió Israel por parte de Hamás el 7 de octubre.