Anuncian gran avance sobre energía de fusión

Por primera vez, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California produjeron más energía en una reacción de fusión que la empleada para provocarla, algo llamado ganancia neta de energía, según el Departamento del rubro.

Este logro allanará el camino para avances en la defensa nacional y el futuro de la energía limpia, dijeron Granholm y otros funcionarios.

"Este es un logro histórico para los investigadores y el personal de la National Ignition Facility que han dedicado sus carreras a hacer realidad el encendido de la fusión, y este hito sin duda generará mayores descubrimientos", dijo Granholm en conferencia de prensa en Washington. Este avance "figurará en los libros de historia", aseguró.

La asesora científica de la Casa Blanca, Arati Prabhakar, en la conferencia con Granholm dijo que es "Un ejemplo tremendo de lo que se puede lograr con perseverancia" y "una maravilla de la ingeniería que sobrepasa todo lo creíble".

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, anuncia un importante avance científico.

Los defensores de la fusión confían en que algún día pueda producir energía casi ilimitada y libre de emisiones de dióxido de carbono, lo que desplazaría los combustibles fósiles y otras fuentes tradicionales. Aún quedan décadas para producir energía con fusión que dé servicio a viviendas y negocios, pero los investigadores señalaron que aun así era un progreso significativo.

"Es casi como empezar a disparar un arma", dijo el profesor Dennis Whyte, director del Centro de Fusión y Ciencia de Plasma en el Massachusetts Institute of Technology y líder en investigación de fusión. "Debemos trabajar hacia poner sistemas de energía de fusión disponibles para abordar el cambio climático y la seguridad energética".

La ganancia neta de energía ha sido un objetivo esquivo, porque la fusión ocurre a temperaturas y presiones tan altas que es increíblemente difícil de controlar.

La fusión funciona presionando átomos de hidrógeno entre sí, con tanta fuerza, que se combinan para formar helio, lo que libera una enorme cantidad de energía y calor. A diferencia de otras reacciones nucleares no crea residuos radiactivos.

Se han invertido miles de millones de dólares y décadas de trabajo en la investigación de fusión, que han producido resultados emocionantes, durante unos segundos. Los científicos de la Instalación de Ignición Natural, la división de Lawrence Livermore donde se logró el avance, emplearon en otra ocasión 192 láseres y temperaturas varias veces más altas que la del centro del Sol para crear una reacción de fusión extremadamente breve.

ES DIFÍCIL DE CONTROLAR LA FÍSICA

Los láseres dirigen una enorme cantidad de calor sobre una pequeña lata de metal. El resultado es un entorno supercalentado de plasma donde puede producirse la fusión.

Riccardo Betti, profesor de la Universidad de Rochester y experto en fusión de láser, dijo que un anuncio sobre ganancia neta en una reacción de fusión es significativo, aunque aún queda mucho antes de que el resultado produzca electricidad sostenible.

"Aún no tenemos el motor y aún no tenemos los neumáticos", explicó Betti. "No podemos decir que tengamos un auto".

Controlar la física de las estrellas es increíblemente difícil. Whyte señaló que ha sido un desafío alcanzar este punto porque el combustible tiene que estar más caliente que el centro del Sol. El combustible no quiere mantenerse caliente, sino filtrarse y enfriarse. Contenerlo es un desafío increíble, señaló.