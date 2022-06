Anuncia Abbott el centro de residencia ´Uvalde Together

Operado inicialmente por la oficina del fiscal de distrito local, el Centro ofrecerá recursos continuos de salud mental y otra asistencia proporcionada por agencias estatales y organizaciones locales para miembros de la comunidad de Uvalde afectados por el trágico tiroteo de la semana pasada en la Escuela Primaria Robb.

"Mientras la comunidad de Uvalde trabaja para reconstruir sus vidas, debemos unirnos como tejanos para brindar el apoyo integral y continuo que se necesita para salir adelante de esta terrible tragedia", dijo el gobernador Abbott.

"Felicito al juez del condado Bill Mitchell, a la fiscal de distrito Christina Mitchell, al alcalde Don McLaughlin y al superintendente Dr. Hal Harrell por establecer el Centro de resiliencia Uvalde Together como un lugar único para satisfacer las necesidades de la comunidad y proporcionar recursos y apoyo de fácil acceso.

Ya sea que se trate de asesoramiento o asistencia con reclamos de seguros, el Centro de Resiliencia Uvalde Together podrá servir a la comunidad mientras sana. Los tejanos son un pueblo excepcionalmente resistente, pero eso no significa que se enfrenten solos al dolor y al trauma.

A principios de esta semana, la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador (PSO, por sus siglas en inglés) realizó una inversión inicial de 5 millones de dólares para establecer el UTRC a largo plazo, que servirá como centro de servicios, como asesoramiento en crisis y atención de salud conductual para sobrevivientes, socorristas y aquellos en la comunidad que buscan apoyo continuo.

Los servicios actualmente disponibles en el Centro de Asistencia Familiar harán la transición durante el fin de semana al nuevo UTRC y no estarán disponibles hasta que el UTRC abra el lunes. Sin embargo, la línea directa 24/7 que conecta a las personas que llaman con asistencia de salud mental seguirá funcionando durante el fin de semana para cualquier persona que busque apoyo: 888-690-0799.

El UTRC será inicialmente supervisado por la oficina de la Fiscal de Distrito Christina Mitchell y operará a través de esfuerzos coordinados entre las organizaciones de apoyo locales y las agencias estatales.

Los Centros de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo de Hill Country están asociados con otras autoridades regionales de salud mental para conectar a los miembros de la comunidad con los servicios de salud mental a través de la línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Una asociación entre Communities in Schools of Texas y el Centro de Servicios Educativos de la Región 20 brindará apoyo de salud mental a los estudiantes inscritos en la escuela de verano en el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde. Los estudiantes que no estén inscritos en la escuela de verano este año aún pueden recibir asesoramiento en Benson Center.

La UTRC está abriendo en una instalación temporal hasta que se establezca una ubicación permanente en Uvalde. Los servicios de apoyo ofrecidos en UTRC se ajustarán a medida que las necesidades de la comunidad se determinen localmente.

El gobernador Abbott ha tomado medidas significativas para proporcionar todos los recursos disponibles para apoyar a la comunidad de Uvalde luego del trágico tiroteo en la Escuela Primaria Robb. Esas acciones incluyen:

Iniciar el plan integral del Estado de Texas para ayudar y apoyar a los miembros de la comunidad, incluida la ubicación conjunta de representantes de agencias estatales en el Centro de Asistencia Familiar para obtener asistencia disponible para encontrar beneficios.

Emitir una declaración de desastre a pedido de los líderes locales para acelerar todos los recursos estatales y locales disponibles para ayudar a la comunidad de Uvalde.