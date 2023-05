Pide acción federal ante fin de Título 42

El fin del Título 42, un conjunto de poderes de emergencia que han permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes durante la pandemia, está previsto para el jueves, y ello podría provocar que más migrantes traten de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

"No podemos manejar este flujo por nuestra cuenta. Sin una acción mucho más robusta por parte del gobierno federal, la situación actual sólo empeorará. He enviado cartas al presidente Biden y al secretario Mayorkas detallando las acciones específicas que necesitan tomarse", dijo Hobbs, refiriéndose al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. "Hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta adecuada".