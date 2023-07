Boyas alteran frontera

Texas despliega boyas en Río Grande en un esfuerzo por frenar los cruces fronterizos no autorizados.

Eagle Pass, Texas

Boyas gigantes en el Río Grande. Alambre de púas colgado sin permiso en propiedad privada. Bulldozers cambiando el terreno mismo de la frontera sur de Estados Unidos.

Durante más de dos años, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha intensificado las medidas para evitar que los inmigrantes ingresen a EU, empujando los límites legales con una bravuconería independiente a lo largo de la frontera del estado de 1,200 millas (1,930 kilómetros) con México.

Ahora las críticas sobre las tácticas se están ampliando, incluso desde dentro de Texas.

El relato de un policía estatal sobre los agentes que niegan agua a los inmigrantes a temperaturas de 37.7 grados centígrados (100 grados Fahrenheit) y alambre de púas que deja a los solicitantes de asilo ensangrentados ha provocado nuevas críticas.

El gobierno mexicano, los residentes y la administración de Biden están respondiendo, y el Departamento de Justicia de EU demandó a Texas a menos que se tomen medidas para comenzar a eliminar la barrera flotante. El plazo era el lunes y no hubo marcha atrás.

Abbott, quien llegó a un tercer mandato en noviembre mientras prometía medidas más duras en la frontera, ha utilizado las declaraciones de desastre como base legal para algunas medidas. Los críticos llaman a eso una visión distorsionada.

"Hay tantas formas en que lo que Texas está haciendo en este momento es flagrantemente ilegal", dijo David Donatti, abogado de Texas American Civil Liberties Union.

Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios. Ha atacado repetidamente las políticas fronterizas del presidente Joe Biden, tuiteando el viernes que "alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente el Río Grande, en lugar de cruzar un puente de manera segura y legal".

La administración Biden ha dicho que los cruces fronterizos ilegales han disminuido significativamente desde que las nuevas reglas de inmigración entraron en vigencia en mayo.

FRONTERA ALTERADA

Bajo el puente internacional que conecta Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, México, los manifestantes se reunieron en Shelby Park este mes, cantando "salvemos el río" y haciendo sonar una caracola en una ceremonia.

A unos metros de distancia, las cuadrillas descargaban boyas de color naranja neón de los remolques estacionados junto a una rampa para botes frente al Río Grande.

Jessie Fuentes se paró con los defensores del medio ambiente, observando cómo la policía estatal restringía el acceso al agua donde realiza una carrera anual de kayak. Contenedores de transporte y capas de alambre de púas se alineaban en la orilla del río.

El kayakista experimentado a menudo llevaba a los clientes y participantes de la carrera al agua a través de un canal poco profundo formado por una isla fronteriza cubierta de vegetación. Eso ha sido reemplazado por un tramo arrasado de tierra estéril conectado al continente y fortificado con alambre de púas.

"El río es un río protegido federalmente por tantas agencias federales, y simplemente no sé cómo sucedió", dijo Fuentes al Concejo Municipal de Eagle Pass la noche anterior.

AYUNTAMIENTO TAMPOCO

"Siento que el gobierno estatal ha pasado por alto al gobierno local de muchas maneras diferentes. Y entonces me sentí impotente a veces", dijo el concejal Elías Díaz a The Associated Press.

La Comisión Internacional de Límites del Agua dice que no fue notificada cuando Texas modificó varias islas o desplegó las enormes boyas para crear una barrera que cubría 1,000 pies (305 metros) del medio del Río Grande, con anclas en el lecho del río.

El Departamento de Justicia advirtió a Texas que el muro de boyas es ilegal y que la administración de Biden demandará si el estado no lo elimina.

Abbott tuiteó el viernes que el estado "tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera" después de que el Departamento de Justicia buscara un compromiso el lunes por la tarde para eliminar la barrera.

La barrera flotante también provocó tensión con México, que dice que viola los tratados. El secretario de Relaciones Exteriores de México le pidió al gobierno de Estados Unidos que retirara las boyas y el alambre de púas en una carta de junio.

ALTERACIONES

En cuanto a las islas fluviales, la Oficina General de Tierras de Texas le dio acceso al Departamento de Seguridad Pública del estado a partir de abril "para frenar la crisis fronteriza en curso".

"Además, la Oficina General de Tierras también permitirá el manejo de la vegetación, siempre que se cumpla con todas las regulaciones estatales y federales aplicables", dijo una carta de la comisionada de la oficina, Dawn Buckingham.

El Departamento Militar de Texas limpió la caña de carrizo, que la oficina de Buckingham calificó como una "planta invasora" en su respuesta a las preguntas de AP, y cambió el paisaje, afectando el flujo del río.

"Hasta donde yo sé, si hay inundaciones en el río, es mucho más grave en Piedras Negras que en Eagle Pass porque ese es el lado más bajo del río. Y así, la próxima vez que el río realmente crezca, va a empujar mucha agua hacia el lado mexicano, me parece", dijo Tom Vaughan, profesor jubilado y cofundador del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande.

"Desde que desviaron el agua en la isla, el agua fluye de manera diferente", dijo Fuentes. "Puedo sentirlo."

PARA INTRUSOS

Para un propietario, la misión del DPS lo expulsó de su tierra. En 2021, cuando Eagle Pass se convirtió en la ruta preferida de los migrantes que cruzan a los EE. UU., Magali y Hugo Urbina compraron un huerto de nueces junto al río al que llamaron Heavenly Farms.

Hugo Urbina trabajó con DPS cuando la agencia construyó una cerca en su propiedad y arrestó a inmigrantes por allanamiento. Pero la relación se tornó amarga un año después, cuando el DPS pidió colocar alambre de púas en una propiedad frente al río que los Urbina estaban arrendando a la Patrulla Fronteriza de EU para procesar inmigrantes.

Hugo Urbina quería que DPS firmara un contrato de arrendamiento que lo eximiera de responsabilidad si el cable causaba lesiones. DPS se negó, pero aun así instaló alambre de púas, trasladó vehículos a la propiedad y cerró las puertas de Urbina. Eso cortó el acceso de la Patrulla Fronteriza al río, aunque todavía arrienda tierras a Urbina.

"Hacen lo que quieren", dijo Urbina este mes. El agricultor, un republicano, lo llama "política del veneno". Los críticos lo llaman déjà vu.

"Realmente también veo una correlación muy fuerte con Trump y la era posterior a Trump en la que la mayor parte de la política de inmigración de la administración Trump fue agresiva, extrema y muy violatoria de los derechos de las personas, y muy enfocada en expresar el punto político", dijo Aron Thorn, un abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.





Envía carta

- El gobernador Greg Abbott defendió el derecho de Texas a asegurar la frontera a través del reciente despliegue de barreras marinas flotantes en el Río Grande en Eagle Pass como parte de la respuesta sin precedentes del estado a la actual crisis fronteriza de Estados Unidos.

- En una carta al presidente Joe Biden, el gobernador responde a las amenazas del Departamento de Justicia de EU de demandar al estado por las barreras señalando que la Constitución de EU otorga a Texas autoridad soberana para proteger sus fronteras porque el presidente se niega a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

- "Si realmente se preocupa por la vida humana, debe comenzar a hacer cumplir las leyes federales de inmigración", dice la carta.

- "Al hacerlo, puede ayudarme a evitar que los migrantes apuesten sus vidas en las aguas del Río Grande. También puede ayudarme a salvar a los tejanos, y de hecho a todos los estadounidenses, de las drogas mortales como el fentanilo, la violencia de los cárteles y los horrores de la trata de personas.

- "Para acabar con el riesgo de que los migrantes sufran daños al cruzar la frontera ilegalmente, debe hacer cumplir plenamente las leyes de los Estados Unidos que prohíben la inmigración ilegal entre los puertos de entrada. Mientras tanto, Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis que ha causado. Texas lo verá en la corte, señor presidente".