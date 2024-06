Atacan ‘cierre fronterizo’

WASHINGTON, DC

Aliados demócratas y organizaciones promigrantes tundieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la decisión de restringir el acceso al asilo en la frontera, al considerar no sólo que traiciona promesas de campaña, sino que resultarán inútiles si México no colabora.

En un giro de 180 grados a sus promesas como candidato en 2020, el mandatario invocó en su decreto la principal herramienta de restricción migratoria utilizada repetidamente por su predecesor, el republicano Donald Trump, contenida en la Sección 212(f) de la Ley de Migración y Naturalización.

La Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU, en inglés) advirtió que presentará una demanda en las cortes para rescindir la cancelación del acceso al asilo en la frontera para los migrantes irregulares basada en la Sección 212(f), a la que previamente denominó “la varita mágica de Trump”.

“Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo y no lo es menos ahora”, señaló Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Migrantes de la ACLU.

La restricción al asilo aplicará en aquellas semanas cuando los cruces ilegales promedien 2 mil 500 diarios. Con la tendencia actual, entraría en vigor inmediatamente.

La medida estará activa hasta que los encuentros en frontera no bajen a mil 500 diarios.

De acuerdo con un análisis publicado por la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, en inglés) el decreto para limitar el asilo en la frontera y poder expulsar a migrantes irregulares de una manera más fácil no será efectiva si el Gobierno mexicano no accede a aceptar migrantes de más países.

“Es probable que todos los futuros presidentes, especialmente los republicanos, utilicen la medida y la amplíen para estrangular el derecho de asilo”, subrayó.

‘Cortina de humo’

El gobernador Greg Abbott emitió una declaración luego de la firma por parte del presidente Joe Biden de “una orden ejecutiva que esencialmente legaliza a los millones de inmigrantes ilegales que ya se encuentran en nuestro país y permite que miles más crucen ilegalmente nuestra frontera sur diariamente.

“El anuncio no es más que una cortina de humo para las fallidas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Esta orden ejecutiva no hará más que promover una invasión a nuestro país, invitando a miles de inmigrantes ilegales no autorizados a cruzar la frontera todos los días, exactamente lo opuesto a cerrar la frontera.