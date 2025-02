Peor brote en 30 años: Se duplican los casos de sarampión

GAINES, Texas.- El brote de sarampión registrado en el oeste de Texas ha duplicado su tamaño hasta alcanzar 48 casos, principalmente en niños y adolescentes, convirtiéndose en el peor brote del estado en casi 30 años.

Los funcionarios de salud estatales dijeron el viernes, en un comunicado de prensa, que aquellos que están infectados no están vacunados o se desconoce su estado de vacunación. Trece personas han sido hospitalizadas.

Los casos se han concentrado en una comunidad menonita "muy unida y con una baja tasa de vacunación", señaló Lara Anton, la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado de Texas. "El condado de Gaines es altamente rural, por lo que muchas familias envían a sus hijos a pequeñas escuelas privadas o los educan en casa", agregó Anton.

"La iglesia no es la razón por la que no están vacunados", comentó Anton. "Es una elección personal y puedes hacer lo que quieras. Simplemente es que la comunidad no acude a recibir atención médica regular".

Anton dijo que el estado está trabajando con funcionarios de salud locales para aumentar los esfuerzos de detección y vacunación. Los funcionarios de salud también están trabajando para educar a los responsables de las escuelas sobre cómo identificar los síntomas del sarampión y alentar a las familias a vacunar a sus hijos.

El brote se encuentra en una zona escasamente poblada del Texas rural, cerca de la frontera con Nuevo México, y se ha extendido desde su epicentro, en el condado de Gaines, hasta incluir casos en los condados de Lynn, Terry y Yoakum.

Un caso se registró en el condado de Lea, en Nuevo México, donde los residentes fueron informados el martes sobre un caso de sarampión en un adolescente no vacunado. El Departamento de Salud de Nuevo México dijo que el adolescente no había viajado recientemente ni había estado expuesto a casos conocidos del brote de Texas.