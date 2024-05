Disminuyen agresiones sexuales en el Ejército de EU

El Pentágono visto desde el avión Air Force One mientras vuela sobre Washington, el 2 de marzo de 2022.

WASHINGTON, DC.- El número de agresiones sexuales denunciadas en el ejército estadounidense disminuyó el año pasado, y una encuesta confidencial reveló un descenso del 19% en el número de militares que declararon haber sufrido algún tipo de contacto sexual no deseado, según nuevas cifras obtenidas por The Associated Press. Ambas cifras suponen un cambio drástico de lo que ha sido un problema creciente en los últimos años.

Más de 29.000 miembros del servicio militar activo dijeron en la encuesta que habían tenido contactos sexuales no deseados durante el año anterior, comparados con casi 36.000 de la encuesta de 2021, según varios funcionarios de Defensa. Es el primer descenso en ocho años.

Al mismo tiempo, el año pasado, se denunciaron 8,515 agresiones sexuales en las que estuvieron implicados miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, lo que supone un descenso respecto a las 8.942 de 2022. Y las autoridades dijeron que en las academias militares de Estados Unidos también se denunciaron menos agresiones sexuales en el año escolar que terminó la primavera pasada en comparación con el año anterior.

El presidente Joe Biden celebró la mejora de las cifras al dirigirse el miércoles a sus mandos militares, reunidos en la Casa Blanca.

“Estoy orgulloso de que, por primera vez en casi una década, los índices de agresiones sexuales y acoso, dentro de las fuerzas en servicio activo, hayan descendido. Han bajado. Esto se debe a su liderazgo”, dijo Biden.

Altos funcionarios de Defensa afirmaron que las cifras de agresiones siguen siendo demasiado elevadas y que queda mucho trabajo por hacer, pero expresaron un cauto optimismo ante la posibilidad de que el ejército esté dando un giro, con la ayuda de una serie de nuevos programas y un aumento de personal. Las denuncias de agresiones sexuales en el ejército han aumentado durante gran parte de la última década, con la excepción de un pequeño descenso en 2020, durante el aislamiento impuesto durante la pandemia de COVID-19.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el informe no se ha hecho público.

Aunque es difícil señalar una sola razón para las recientes disminuciones, el Departamento de Defensa ha estado haciendo una serie de cambios en el último año, los cuales, según los funcionarios, pueden estar contribuyendo.

Los servicios armados han inyectado más de 1.000 millones de dólares en los dos últimos presupuestos para mejorar los programas y contratar hasta 2.500 personas como parte de una nueva “fuerza de trabajo de prevención” y situarlas en instalaciones militares de todo el mundo. Hasta ahora se ha contratado a más de 1.000.

El Pentágono publica todos los años un informe sobre el número de agresiones sexuales denunciadas por o sobre las tropas. Pero como las agresiones sexuales son un delito muy poco denunciado, el departamento realiza una encuesta confidencial cada dos años para tener una idea más clara del problema. La encuesta se realiza por internet.

Los datos del año fiscal que terminó el 30 de septiembre también indican que un mayor porcentaje de miembros del ejército denunciaron agresiones sexuales, lo que ha sido un objetivo clave para el Departamento de Defensa.

Alrededor del 25% de los que dijeron en la encuesta que se habían enfrentado a un contacto sexual no deseado lo denunciaron el año pasado, frente al 20% en 2021, según funcionarios de Defensa y documentos revisados por la AP.