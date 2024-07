Acusada de morder a agente asegura que la agredieron

Una concejal de la ciudad de Nueva York, acusada de morder a un agente de policía, se quejó el jueves de que los agentes usaron fuerza excesiva cuando ella intentaba ayudar a alguien que yacía bajo una barricada en una protesta.

La demócrata de Brooklyn, Susan Zhuang, no abordó la mordaz acusación cuando dio su versión del encuentro, pero insistió en que "Lo que me pasó a mí no debería suceder".