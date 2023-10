Investigación criminal

Agentes del Sheriff del Condado de Hidalgo respondieron al área al sur de El Gato Road en Tower Road en Alamo, Texas, en referencia a un robo agravado. La víctima informó que acudió al lugar para reunirse con una mujer, pero fue recibido por tres hombres armados.

La víctima fue agredida y su Ford Expedition 2006 fue robado por los sujetos.

Los investigadores identificaron el vehículo de la víctima como un Ford Expedition 2006 de color guinda. Un conductor vio el vehículo cuando cruzaba hacia México a través del puente internacional de Donna.

Las autoridades piden del apoyo del público para identificar al conductor del vehículo robado y cualquier otra información sobre este caso. Llame a la Oficina del Sheriff al 956-383-8114 o a TIPS al 668-8477.

ALERTA

El Departamento de Policía de Harlingen alerta sobre la solicitud de donaciones apócrifas. “Si recibe una carta como la que se muestra a continuación, esa organización NO está directamente afiliada al Departamento de Policía de Harlingen. Cualquier dinero que done a esa organización no regresará al HPD.

Sin embargo, es una organización legítima llamada Citizens Behind the Badge que acepta donaciones para su causa. Puedes leer más sobre esto en Behindbadge.org

FENTANILO

Michael Ramírez, de 45 años, se encuentra en serios problemas con la ley por, supuestamente, entregar drogas que provocaron una sobredosis de fentanilo en el condado Cameron a principios de esta semana, anunció la Oficina del Sheriff.

De acuerdo con las autoridades, Ramírez proporcionó drogas a una pareja, quienes fueron hospitalizados después de una sobredosis.

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Sáenz, informó que ocho personas habían resultado envenenadas con drogas mezcladas con fentanilo, tres ellas murieron.

Ramírez enfrenta cargos de entrega y posesión de una sustancia controlada.