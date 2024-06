Afroestadounidenses creen que instituciones ´conspiran´ contra ellos:

WASHINGTON.- La mayoría de los afroestadounidenses afirma haber experimentado discriminación racial con regularidad o de vez en cuando, lo que influye en su forma de percibir instituciones estadounidenses como la policía, el sistema político y los medios de comunicación, según un estudio sobre teorías conspirativas.

El estudio publicado por el Centro de Investigación Pew examinó la intersección entre raza y creencias conspirativas. Es la segunda entrega de la serie del grupo de investigación sobre cómo ven los afroestadounidenses el éxito y el fracaso.

El estudio define las teorías de conspiración racial como ideas que los estadounidenses de raza negra pueden tener sobre "las acciones de las instituciones estadounidenses" que no son necesariamente los objetivos declarados de la institución.

El estudio subraya que se trata de afirmaciones que los estadounidenses de raza negra pueden tener debido a la historia documentada de Estados Unidos de políticas racistas que afectan en gran medida a las comunidades negras.

Pew examinó afirmaciones que incluían creencias conspirativas sobre cómo las principales instituciones discriminan a los afroestadounidenses y la aceptación de expresiones añejas como "hay que trabajar el doble" para salir adelante en comparación con los estadounidenses de raza blanca.

Por ejemplo, el estudio reveló que más de 8 de cada 10 estadounidenses negros encuestados estaban de acuerdo con la afirmación de que "las personas negras tienen más probabilidades de ser encarceladas porque las prisiones quieren ganar dinero a costa de los negros".

Y más de 6 de cada 10 adultos negros encuestados estaban de acuerdo en que instituciones como el sistema de justicia penal, el sistema económico del país y la policía están diseñadas para oprimir a las personas de raza negra.

Estos sentimientos coexisten con la realidad de que los individuos de raza negra constituían en 2022 el 32% de los presos estatales y federales condenados, a pesar de que sólo representan el 12% de la población total de Estados Unidos.

En comparación, los blancos estaban infrarrepresentados entre los presos, con un 31%, mientras que los hispanos estaban ligeramente sobrerrepresentados con un 23% de los presidiarios, según la Oficina de Estadísticas de Justicia.

Sondeo de Pew

El estudio de Pew se basa en una encuesta a estadounidenses de raza negra realizada en septiembre. Los autores del estudio afirman que es poco probable que las opiniones hayan cambiado desde que se hizo la encuesta.

El estudio también exploró porqué los adultos negros creen en estas narrativas y permitió a los encuestados explicar cómo se sienten acerca de la discriminación y las disparidades raciales en sus propias palabras, dijo la investigadora principal de Pew y autora del estudio, Kiana Cox.

Añadió que, aunque la encuesta se publicó durante un año electoral, no se centra en la política partidista. Más bien muestra los sentimientos de los estadounidenses de raza negra que pueden influir en la forma en que la comunidad ve la nación, pero que a menudo no se escuchan o no se toman en serio.