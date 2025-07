Defrauda programa federal por más de $1.5 millones

HOUSTON, Texas.- U n residente de Brenham, de 59 años, ha sido acusado en un caso criminal por apropiación indebida de miles de dólares en fondos de subvenciones federales, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Se espera que Clifford Wayne Robertson haga su comparecencia inicial ante el juez magistrado estadounidense Richard W. Bennett el 28 de julio a las 10 a.m.

Robertson presuntamente malversó fondos federales otorgados a Castle Cares Community Ministry Inc., conocida comercialmente como The Warrior´s Refuge, una organización sin fines de lucro que funciona como albergue y centro de servicios para veteranos sin hogar. Los cargos alegan que, durante su mandato como director general y director ejecutivo, Robertson presentó múltiples solicitudes de asistencia federal al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y al Departamento de Trabajo (DOL) entre febrero y abril de 2020. The Warrior´s Refuge presuntamente recibió aproximadamente $1.3 millones y $500,000 en fondos federales del VA y del DOL, respectivamente, como resultado de dichas solicitudes.

La información alega que Robertson malversó consciente e intencionalmente una parte de las subvenciones federales otorgadas a la organización para gastos personales no permitidos y para servicios de asesoramiento que nunca prestó a los veteranos.

Si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión federal y una multa máxima posible de 250.000 dólares.

La Oficina del Inspector General (OIG) y el Departamento de Trabajo (DOL) llevaron a cabo la investigación. La fiscal federal adjunta Shirin Hakimzadeh está a cargo del caso.