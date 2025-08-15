Sufren severos daños 2 camionetas en choque

La mañana de este jueves, un preocupante accidente vehicular tuvo lugar en la intersección de la US Highway 83 y la FM 3167. En este desafortunado evento, dos vehículos, una camioneta GMC pickup y una SUV Ford, colisionaron violentamente, dejando a su paso una escena con cuantiosos daños.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta Ford sufrió daños significativos. La puerta derecha quedó severamente afectada, y el eje trasero también presentó serios problemas; la rueda del lado derecho se encontraba visiblemente golpeada y desalineada, lo que hacía imposible que el vehículo continuara su marcha. Este tipo de daños no solo indica la magnitud del choque, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad en nuestras carreteras.

Afortunadamente, las autoridades respondieron con rapidez. Oficiales del Departamento de Policía y del Cuerpo de Bomberos de Rio Grande, junto con agentes del Alguacil del Condado Starr, llegaron al lugar del accidente para asegurar la escena y gestionar el tráfico. Mientras tanto, los paramédicos del hospital local brindaron atención médica inmediata a los involucrados, asegurándose de que recibieran el trato necesario. Este incidente resalta la importancia de la precaución en nuestras vías y la necesidad de ser conscientes de las condiciones de manejo para evitar tragedias como esta.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud de los ocupantes, y se está a la espera de mayor información por parte de las autoridades correspondientes. El tráfico se mantuvo detenido durante varios minutos debido a las maniobras necesarias para atender a los afectados y retirar los vehículos del lugar.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente en intersecciones de alto flujo vehicular como esta, para evitar futuros accidentes.