´Abróchate o Multa´ cumple ya 20 años

TxDOT dará a conocer los eventos de este año, en la campaña "Click It Or Ticket".

Choques frontales, volcaduras severas, pero que debido a la insistencia en medios de comunicación sobre esta campaña y con los operativos policiacos de refuerzo, se evitaron. Así como también, según la fórmula matemática de TxDOT, se evitó que 120 mil personas hubiesen recibido lesiones graves o irreversibles, en estas dos décadas de "Click It Or Ticket".

Esta vez, entre el 23 de mayo y el 5 de junio, se realizarán una serie de eventos en todo el estado para destacar estos 20 años y seguir insistiendo a la gente en Texas a que se ponga el cinturón de seguridad en todo vehículo que viaje. Se han ahorrado los estadunidenses y los niveles de gobierno, alrededor de 26 mil 300 millones de dólares en costos económicos, de gente que pudo haber resultado lesionada o muerta en tales accidentes ocurridos, pero que llevaban puesto el cinto salvavidas.

A donde viaje, sea de día o de noche, trayecto largo o corto, sean conductor o acompañantes, así nada más vayan a la tienda del barrio, abrocharte el cinto es la manera más sencilla de salvarte la vida y no demora ni tres segundos, hacerlo. Y esta mañana de miércoles 18, en el hospital de los Doctores, TxDOT dará a conocer los eventos de este año, en la campaña "Click It Or Ticket".