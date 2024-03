Atrapan en persecución a traficante de migrantes

LAREDO, Texas

El evento ocurrió la tarde noche del viernes, informó el portavoz del DPS, Sargento Erick Estrada.

"Se encuentra bajo custodia Adrián Alejandro Ibarra, de 23 años, residente de Laredo", dijo Estrada. "El sospechoso fue acusado de evadir el arresto, tráfico de personas e ingreso a la Cárcel del Condado de Webb".





Dijo que a las 7:40 p. m., un agente del DPS intentaba detener una Ford Explorer involucrada con el tráfico de personas.

El policía inició la persecución cerca de la intersección de River Hill Loop y US 83 South. El SUV Ford continuó evadiendo a los agentes del DPS y otras agencias de asistencia (Laredo PD y Webb Co SO) hasta que se detuvo cerca del Loop 20, justo al norte de Lake View Blvd.

Tras una breve persecución a pie, fueron detenidos el conductor y tres inmigrantes ilegales. El conductor, Ibarra, de 23 años, residente de Laredo, fue acusado de evadir el arresto y tráfico de personas y trasladado a la Cárcel del Condado de Webb.

A los migrantes que cruzaron por un rancho privado y fueron acusados de allanamiento de morada. (Con información de Miguel Timoshenkov)