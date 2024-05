VAN HORN, Texas

El primer candidato de raza negra a ser astronauta, en Estados Unidos, finalmente partió al espacio 60 años después, volando ayer domingo en un cohete de la compañía de Jeff Bezos.

Ed Dwight era piloto de la Fuerza Aérea cuando el presidente John F. Kennedy lo promovió como candidato para integrar el primer cuerpo de astronautas de la NASA, pero no fue elegido para el grupo de 1963.

Dwight, ahora de 90 años, experimentó unos minutos de pérdida de gravedad junto con otros cinco pasajeros a bordo de la cápsula Blue Origin, mientras rozaba el espacio en un vuelo de aproximadamente 10 minutos. Consideró que fue "una experiencia que te cambia la vida".

"Yo pensaba que realmente no necesitaba esto en mi vida", dijo Dwight, poco después de salir de la cápsula. "Pero ahora sí lo necesito en mi vida... estoy extasiado".





El breve vuelo que partió desde el oeste de Texas convirtió a Dwight en el nuevo poseedor del récord de la persona de más edad que llega al espacio, casi dos meses más viejo que la edad que tenía el actor William Shatner de "Star Trek" cuando salió de la Tierra en 2021.

Fue el primer lanzamiento tripulado de Blue Origin en casi dos años. La compañía dejó de efectuar lanzamientos tras un accidente en 2022 en el que el propulsor se estrelló en tierra, pero la cápsula llena de experimentos aterrizó a salvo, sostenida por paracaídas. Los vuelos se reanudaron en diciembre pasado, pero sin nadie a bordo. Esta es la séptima ocasión en que Blue Origin envía turistas al espacio.

Dwight, un escultor de Denver, estuvo acompañado por cuatro empresarios de Estados Unidos y Francia, y un contador retirado.

PATROCINADO POR SPACE HUMANITY

No se reveló el costo de los boletos. El asiento de Dwight fue patrocinado, en parte, por Space for Humanity, un organismo sin fines de lucro. Dwight estaba entre los posibles astronautas que la Fuerza Aérea le recomendó a la NASA, pero no fue elegido para el grupo de 1963, en el que estuvieron astronautas que a la larga participarían en los programas Gemini y Apolo, incluidos Buzz Aldrin y Michael Collins, del Apolo 11. La agencia espacial no eligió a astronautas negros sino hasta 1978, y en 1983 Guion Bluford se convirtió en el primer afroestadounidense en llegar al espacio. Tres años antes, los soviéticos lanzaron al primer astronauta negro de la historia, Arnaldo Tamayo Méndez, un cubano de ascendencia africana.