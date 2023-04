Proyecta gobernador Greg indultar a sargento de E.U.

AUSTIN, Texas

En una entrevista con The Associated Press, Jere Dowell dijo que los fiscales presentaron un caso convincente contra Daniel Perry, quien estaba en su automóvil trabajando como conductor de viajes compartidos, cuando le disparó a Garrett Foster, de 28 años, que transportaba legalmente una AK-47 mientras marchaba con los manifestantes por el centro de Austin. Como suplente, Dowell no tenía voto para condenar a Perry, pero dijo que estaba en la sala para las deliberaciones y que estaba de acuerdo con el veredicto emitido el viernes. "Simplemente creo que es una farsa", dijo Dowell sobre Abbott que ya busca un indulto.

Sus comentarios son la primera vez que un miembro del jurado habla públicamente desde que Abbott, un republicano, anunció el sábado que usaría el poder de su cargo y buscaría anular el veredicto. Los expertos legales han calificado la medida del gobernador como muy inusual y los fiscales la condenaron como preocupante.

Abbott dio a conocer sus intenciones en Twitter menos de 24 horas después del veredicto y en medio de la indignación de las voces conservadoras en las redes sociales y la televisión por la condena.

Perry, que estaba en servicio activo en el momento del tiroteo, todavía está esperando la sentencia de un juez. Se enfrenta a cadena perpetua. Dowell, quien dijo que nunca antes había apoyado políticamente al gobernador de tres mandatos, dijo que le preocupaba que Abbott se metiera en el caso e hiciera que otros miembros del jurado dudaran de sus decisiones.