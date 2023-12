Ponen en aprietos a Patrulla Fronteriza

LUKEVILLE, Arizona

La popularidad del área de Lukeville como lugar para cruzar la frontera de México a Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses. Es uno de los ejemplos más llamativos de inmigrantes que se trasladan a una zona remota, lo que pone en aprietos a la Patrulla Fronteriza. En 2019, Antelope Wells, Nuevo México, se convirtió en un lugar popular. Este año también ha visto a cientos de inmigrantes acampar en las montañas de Jacumba Hot Springs, California, en espera de que los agentes los procesen.

Debido a que Lukeville es tan remoto, el personal de la Patrulla Fronteriza es escaso, así que los traficantes en la región controlada por el cartel mexicano de Sinaloa dirigen a la gente hacia allí. Entre los que llegaron la semana pasada se encontraban Luiz Velázquez, de 41 años, su esposa y sus tres hijos, provenientes de Zacatecas, un estado mexicano plagado de violencia de los cárteles de la droga.

Las enfermedades relacionadas con el calor fueron una gran preocupación hace varios meses, cuando las temperaturas diurnas rebasaron los 40 grados Celsius (104 Farenheit). La preocupación ahora son las temperaturas nocturnas en los 4 grados Celsius (40 grados Farenheit), en un lugar donde los hospitales más cercanos y los refugios para inmigrantes sin fines de lucro están a casi dos horas de distancia.

Chris Clem, jefe de sector retirado de Yuma, Arizona, dijo que parte de la estrategia de los contrabandistas es dispersar a los agentes lo más posible, lo que obliga a cerrar los puestos de control en las carreteras y a desviar otros recursos para procesar a los inmigrantes. La lejanía crea una "enorme tensión" sobre la Patrulla Fronteriza, agregó.

Art Del Cueto, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, con sede en Tucson, dijo que el sindicato quiere medidas más estrictas para disuadir la llegada de migrantes. Explicó que no es tanto una cuestión de muy pocos agentes, sino de demasiados inmigrantes.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, la frontera es un tema prioritario para los votantes, especialmente los republicanos, y las cuestiones de inmigración podrían ser un problema para el demócrata Biden en su contienda por la reelección.

Una encuesta nacional de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos) realizada en noviembre encontró que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses dicen que aumentar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser una "prioridad alta" para el gobierno federal, y 3 de cada 10 lo califican como una "prioridad moderada". Los republicanos fueron más propensos que los demócratas a considerarlo una prioridad alta.

El enfoque de Biden sobre la inmigración combina nuevas vías legales para ingresar al país junto con más restricciones al asilo para quienes cruzan la frontera ilegalmente. El expresidente Donald Trump, favorito del Partido Republicano para la nominación de 2024, ha prometido políticas de inmigración de línea dura aún más estrictas en un segundo mandato.

El Congreso ha retenido financiación adicional para la seguridad fronteriza debido a un paquete para proporcionar ayuda complementaria a Israel y Ucrania.

Un miembro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza intenta controlar a un grupo de migrantes mientras cientos se reúnen a lo largo de la frontera después de romper los huecos en el muro fronterizo el martes 5 de diciembre de 2023 en Lukeville, Arizona.

John Modlin, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson, dijo el viernes que la agencia realizó 18.900 arrestos por cruces ilegales la semana anterior en el sector que incluye la mayor parte de la frontera de Arizona con México. Eso se traduce en un promedio diario de 2.700 arrestos, muy por encima del promedio diario de octubre de menos de 1.800 y apenas 700 en diciembre de 2022.

El censo de 2020 indicó que la población de Lukeville era de 35 habitantes, pero el parque de casas rodantes donde vivían muchos de los residentes ahora parece abandonado, con edificios tapiados y algunas casas prefabricadas antiguas en la zona. Una estación de servicio antes concurrida y una tienda que vendían hielo y bocadillos a los viajeros cerraron indefinidamente el lunes.

El cruce fronterizo de Lukeville también es popular entre los residentes estadounidenses que conducen desde Arizona hasta el popular centro turístico de Puerto Peñasco, que llaman "Rocky Point", en México. Apodada "la playa de Arizona", se encuentra a unos 100 kilómetros (62 millas) al sur de la frontera, en la costa norte del golfo de California (mar de Cortés).