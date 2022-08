Al fin va a juicio por asesinar a sus hijas

La selección del jurado estaba programada para comenzar el lunes en el juicio por asesinato capital de Yaser Said, de 65 años. Said, quien está acusado de matar a Amina Said, de 18 años, y a Sarah Said, de 17, el día de Año Nuevo en 2008, enfrenta una sentencia automática a cadena perpetua si es condenado. El testimonio estaba programado para comenzar el martes.

Las hermanas recibieron varios disparos en Irving, un suburbio de Dallas. Sarah Said logró llamar al 911 usando un teléfono celular y le dijo al operador que su padre le disparó y que se estaba muriendo.

Yaser Said, buscado con una orden de asesinato capital desde los asesinatos, fue incluido en la lista de los más buscados del FBI. Said, que había trabajado como taxista, finalmente fue arrestado en agosto de 2020 en Justin, a unas 35 millas (58 kilómetros) al noroeste de Dallas.

Su hijo, Islam Said, y su hermano, Yassim Said, han sido condenados desde entonces por ayudarlo a evadir el arresto.

En una carta escrita al juez que supervisa el caso, Yaser Said negó haber matado a sus hijas.

Según un informe policial, un miembro de la familia dijo a los investigadores que Said había amenazado con "daños corporales" a una de sus hijas por salir con un no musulmán.

Los documentos policiales también muestran que antes de que mataran a las adolescentes, su madre había huido con ellos a Oklahoma porque temían a Said.

