Rescatan a más de 100 delfines el fin de semana

WELLFLEET, Massachusetts, EU

Cuadrillas de rescate de animales lograron sacar a más de 100 delfines de aguas poco profundas en las inmediaciones de Cabo Cod, después de que cerca 125 delfines de flancos blancos del Atlántico quedaron encallados durante el fin de semana.

Unos 13 ejemplares murieron y uno tuvo que ser sacrificado, según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), el cual ayudó a dirigir el intento de rescate. La organización sin fines de lucro declaró que se trataba del encallamiento en masa más grande con el que haya tenido que lidiar en sus 26 años de operaciones en la zona de Cabo Cod.

No se ha determinado un motivo por el que los delfines encallaron, dijeron los equipos de rescate. Cabo Cod es conocido como un foco mundial de mamíferos marinos varados debido a la curvatura de sus costas y la fluctuación de las mareas.

Los equipos de rescate de Massachusetts encontraron la madrugada del sábado a un grupo de 10 delfines de flancos blancos del Atlántico que nadaban en una zona peligrosamente poco profunda y lograron conducirlos a aguas más profundas.

Los exploradores también encontraron un segundo grupo de 25 ejemplares que nadaban junto a la costa cerca de Eastham, dijo la organización. Los equipos realizaron labores para alejarlos a medida que bajaba la marea a lo largo de la mañana.

Diez delfines murieron durante el varamiento del viernes en The Gut, en Wellfleet, en el río Herring. The Gut es lugar de encallamientos frecuentes que, según los expertos, se deben en parte a su forma de gancho y a las fluctuaciones extremas de las mareas.

Misty Niemeyer, coordinadora de encallamientos del IFAW, declaró durante el fin de semana que los rescatistas enfrentaron muchos desafíos el viernes, como las complicaciones por el fango y el hecho de que los delfines estaban distribuidos por una zona muy extensa.

"Fue una respuesta agotadora de 12 horas bajo un sol implacable, pero el equipo fue capaz de superar los diversos retos y darle a los delfines una mejor oportunidad de sobrevivir", dijo Niemeyer en un comunicado.

El equipo empezó a pie, conduciendo a los animales hacia aguas más profundas, y luego utilizó tres pequeñas embarcaciones equipadas con emisores de ultrasonidos, que hacen ruido bajo el agua, informó la organización.

Entre las personas que colaboraron en el rescate había más de 25 miembros del personal del IFAW y 100 voluntarios entrenados. El grupo también contó con el apoyo de Whale and Dolphin Conservation, el Center for Coastal Studies, AmeriCorps of Cape Cod y el New England Aquarium.