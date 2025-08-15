Juez declara culpable al acusado de ataque sexual

PHARR, Texas.- "Tras un juicio de cuatro días, José Roberto Aguilar fue declarado culpable de agresión sexual y sentenciado a 35 años de prisión. El fiscal del distrito Criminal, Toribio "Terry" Palacios, anunció el veredicto, que se basó en testimonios contundentes de oficiales de la ley, profesionales médicos y científicos, y de la víctima, quien mostró una valentía admirable al enfrentar a su agresor.

El juicio, que se llevó a cabo del 4 al 7 de agosto de 2025, fue un proceso intenso en el que se presentaron pruebas y testimonios que demostraron la culpabilidad de Aguilar. Aunque el Estado y la defensa llegaron a un acuerdo antes de la presentación de pruebas para la sentencia, el resultado final fue una sentencia justa que refleja la gravedad del delito.

La sentencia de 35 años de prisión es un paso importante hacia la justicia para la víctima y su familia. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdadera justicia va más allá de la sentencia: se trata de brindar apoyo y recursos a las víctimas de agresión sexual para que puedan sanar y reconstruir sus vidas."

Como parte del acuerdo, Aguilar renunció a su derecho de apelar y de presentar una moción para un nuevo juicio. El acuerdo fue aceptado formalmente por el juez Luis Singleterry del Tribunal del Distrito Judicial 92.

"Este resultado refleja la fortaleza del compromiso de nuestra comunidad con la justicia", dijo Palacios. "Seguimos firmes en nuestra búsqueda de responsabilidad para quienes cometen actos de violencia y abuso", añadió.