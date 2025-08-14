Decomisan metanfetamina en un cargamento de rosas

HIDALGO, Texas

El 12 de agosto, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puente Internacional de Pharr interceptaron un envío de metanfetamina valorada en $7,660,000. La droga estaba oculta en un tráiler que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México y había sido manifestado como un envío de rosas.

Detalles de la Incautación:

El tráiler fue seleccionado para inspección por un oficial de la CBP en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr.

La inspección incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La metanfetamina incautada tiene un valor estimado en $7,660,000.