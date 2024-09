Dificultan el cambio de género en Texas

PHARR, Texas.- Cambiar de género no es sencillo y Kendall Reyes, una mujer trans que reside en la ciudad de Pharr, lo sabe, ella logró legalmente cambiar su género en el estado de Delaware, donde anteriormente vivía. Sin embargo, en Texas aún no ha podido concretar esa tarea.

"Toda mi vida me he sentido en el cuerpo que no era. Cómoda como mujer, no como hombre", admite Kendall, quien cuando pequeña a escondidas le robaba el maquillaje a su mamá.

Eventualmente ella se alejó de su familia y empezó la búsqueda de una transformación que esperaba casi desde que tenía memoria. "Me recuerdo que hacía shows, performance, allá en Puerto Rico como drag queen, como transformista. Me recuerdo de eso y yo decía: ´Esto me encanta´".

Pero no era suficiente. A los 27 años se mudó a Estados Unidos para continuar buscando ese caparazón que realmente definiera lo que tenía por dentro. Y como el que busca encuentra, supo que un cambio de genero era posible.

Desde ahí no miró atrás. Así Kendall comenzó un largo proceso que ella recuerda en tres partes.

"Pues mira, al principio te llevan con un psicólogo para saber si es de verdad lo que quieres. Luego la parte física. Te refieren a un doctor donde te van a dar las hormonas, y ya con las hormonas empiezas tu transición", explica.

Kendall comparte que el proceso para cambiar de género en Texas, ha sido un poquito difícil. "Yo apliqué para cambiar mi género a los cuatro meses, a los cinco meses, y aún no recibo respuesta", dice.

Según cálculos del abogado Christopher Cavazos, en Texas el proceso de cambio de género puede tardar entre nueve meses y un año. Además, desde el mes pasado las personas transgénero no pueden cambiar de género en documentos como la licencia de conducir.