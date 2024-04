Advierte policía de estafas telefónicas

La estafadora, que hablaba sólo en español, le solicitó información personal que no proporcionó, según el denunciante.

PALMVIEW , Texas

El Departamento de Policía de Palmview advierte a los residentes sobre una estafa telefónica denunciada. Según un informe recibido de un ciudadano preocupado, recibió una llamada de un individuo que decía ser del Departamento de Policía de Palmview.

El identificador de llamadas coincidió con el número que no es de emergencia del Departamento de Policía de Palmview, 956-432-0303. La estafadora, que hablaba sólo en español, le solicitó información personal que no proporcionó.

El jefe de policía de Palmview, José Treviño, dice que el residente hizo lo correcto al informar la llamada al departamento y recuerda a la comunidad que la policía de Palmview no lo llamará a menos que tenga un caso con el departamento, y si ese fuera el caso, la llamada se hará. no ser del número que no es de emergencia del Departamento de Policía.

El jefe Treviño dice que los estafadores pueden ser muy convincentes, exigentes e incluso pueden presentarse como útiles. Él dice que si recibe una llamada sospechosa como ésta del número que no es de emergencia del PPD (956) 432-0303, debe colgar y volver a llamar al número. Será respondido por el Centro de Despacho del Departamento de Policía de Palmview, quien tomará su información o le pedirá que hable con un oficial de policía.