Revisarán casos pasados para enfrentar a un tirador

HARLINGEN, Texas

La policía del campus hablará de tres puntos clave: evitar, negar y defender, es decir, evitar al tirador, negar el acceso a su ubicación y defenderse.

Dijo que parte de la capacitación también consiste en echar un vistazo a eventos pasados para ver qué funcionó y qué no.

El sargento de policía de TSTC Michael Salinas dice que organizarán una capacitación CRASE para el personal del campus; CRASE significa Respuesta civil a eventos de tiradores activos.

"Me gusta repasar la historia de los ataques activos y luego aplicarla a cómo podemos operar. Y cuando digo nosotros, quiero decir, sólo porque tenga un uniforme no significa que no sea miembro de mi comunidad.

"Soy miembro de mi comunidad. Y mi comunidad puede hacer, nosotros como un todo podemos hacer ciertas cosas para evitar caer en esos escollos", dijo Salinas.

Dice que al observar eventos pasados pueden ver qué funcionó y qué no, y agrega que hablarán sobre la tragedia del año pasado en la escuela primaria Robb en Uvalde.

Parte de esto es hablar sobre qué esperar cuando aparezcan las autoridades.

Salinas dice que esta capacitación se realiza un par de veces al año, para que todo el personal pueda estar en sintonía. El próximo entrenamiento será el próximo mes.