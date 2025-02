RGV epicentro de llegadas de migrantes: Drástica caída en arrestos de ilegales

MISSION, Texas.- Un autobús de la Patrulla Fronteriza permaneció vacío esta semana a la espera de cualquier migrante que se entregara cerca del extremo sur de Texas.

Agentes en dos lanchas rápidas pasaron rápidamente por zonas de playas arenosas, conocidos puntos de desembarco para personas que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal desde México sosteniéndose en neumáticos inflables, pero no vieron nada sospechoso.

Los que solían ser sitios muy concurridos para desembarcar cerca de la ciudad fronteriza de Mission, estaban desiertos de migrantes que anteriormente cruzaban allí; aunque la orilla del río estaba llena de ropa, pulseras de plástico distribuidas por contrabandistas y un oso de peluche en una mañana de jueves, inusualmente fría.

Las detenciones por cruces ilegales han caído drásticamente desde un récord mensual de 250,000 en diciembre de 2023, quizás de manera más notable en el Rio Grande Valley, el epicentro de las llegadas de migrantes de 2013 a 2022.

Periodistas de The Associated Press que acompañaban el jueves a agentes de la Patrulla Fronteriza en una camioneta y lanchas rápidas —las cuales recorrieron 48 kilómetros (30 millas) a lo largo del río Grande Valley y el río durante cinco horas— no encontraron a ningún migrante.

Las detenciones, que ya estaban en sus niveles más bajos desde 2019 cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero, han caído drásticamente en las últimas semanas. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, dijo el viernes que actualmente son unas 350 al día, en comparación con más de 1.500 diarias en diciembre, el último mes del que se han publicado datos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el Rio Grande Valley, donde viven aproximadamente 1,4 millones de personas, han estado realizando unas 50 detenciones al día, en comparación con un promedio diario de 325 en diciembre y casi 3.000 en los días de mayor tránsito de 2021.

A pesar de la relativa calma, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera en su primer día en el cargo.

En un memorando sobre política migratoria al asumir el cargo la semana pasada, la secretaria de Justicia Pam Bondi escribió: "Los cruces fronterizos ilegales y la migración ilegal hacia Estados Unidos han alcanzado niveles récord, lo que resulta en una amenaza sustancial e inaceptable para nuestra seguridad nacional y la seguridad pública".

El incremento en la vigilancia por parte de las autoridades mexicanas dentro de sus propias fronteras y las severas restricciones al asilo en Estados Unidos contribuyeron a las drásticas caídas en los cruces ilegales antes de que Trump asumiera el cargo.

En los últimos años, la Guardia Nacional de Texas y la policía estatal se han convertido en una presencia importante bajo la "Operación Estrella Solitaria" del gobernador Greg Abbott, una iniciativa fronteriza para controlar la inmigración a un costo de varios miles de millones de dólares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acordó recientemente permitir que la Guardia Nacional de Texas arreste y detenga a personas por cruces ilegales, lo que previamente había sido del dominio exclusivo del gobierno federal.

El jueves se autorizó que 300 miembros de la Guardia de Texas efectúen detenciones migratorias en conjunto con los agentes de la Patrulla Fronteriza y se desplieguen aún más a lo largo de la frontera.

INCIDENTE A BALAZOS

Durante la noche del jueves hubo detenciones a lo largo del río Bravo —que Estados Unidos denomina Rio Grande—, así como un tiroteo el miércoles. La Patrulla Fronteriza informó que un agente le disparó a alguien en un presunto incidente de contrabando en la localidad de Boca Chica, hiriendo a un sospechoso.

Sin embargo, no se encontraron migrantes a lo largo del río el jueves por la mañana en antiguos puntos sumamente transitados como Mission, una ciudad de 87,000 habitantes donde, incluso en diciembre pasado, solicitantes de asilo aguardaban en campos abiertos cerca de un puente internacional muy transitado para que los agentes los recogieran, o en muchos otros puntos a lo largo del sinuoso río bordeado de cañas gigantes.