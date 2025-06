Incauta CBP miles de dólares no declarados

MISSION, Texas

La oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP) dio a conocer el decomiso de 815 mil dólares que un estadounidense intentaba ingresar a México por el puente internacional Anzaldúas sin declarar ante las autoridades, informó el director del Puerto de Entrada, Carlos Rodríguez.

La información fue proporcionada por la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y ocurrió el 16 junio en dicho cruce internacional, cuando el ciudadano estadounidense, de 44 años, que conducía un auto Honda Odyssey modelo 2025, fue seleccionado para una inspección rutinaria de salida.

Fue en ese momento cuando los oficiales detectaron y descubrieron que el individuo ocultaba dentro del auto el dinero estadounidense a granel y oculto en el vehículo.

Los oficiales de CBP que trabajan en el Puente Internacional Anzaldúas descubrieron las divisas estadounidenses por un total de 815 mil 475.

Los oficiales federales incautaron el dinero y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.

"La vigilancia constante de nuestros oficiales de la CBP condujo a esta importante incautación de divisas. Estas interceptaciones de divisas son clave para desmantelar redes criminales y limitar su acceso a ganancias ilegales", declaró Rodríguez.

No constituye un delito portar más de 10 mil dólares, pero sí es un delito federal no declarar dinero o instrumentos monetarios hasta por esa cantidad o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de Estados Unidos, u ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación del dinero y/o arresto. Cualquier persona puede solicitar la devolución del dinero incautado por los oficiales de la CBP, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran legítimos.