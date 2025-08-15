Va Putin por pacto según sus términos

ANCHORAGE, EU.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, considera que su homólogo ruso, Vladimir Putin está listo para llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania durante la cumbre de hoy entre ambos en Alaska, pero las ofertas que Rusia podría hacer para lograr la paz parecen menos obvias.

El hecho de que Trump aceptara un encuentro es, por sí sola, una gran victoria para Putin, quien pone punto final al bloqueo diplomático de Moscú vigente desde 2022, y le da la oportunidad de negociar cara a cara con el Mandatario republicano.

Trump ha insistido en que no permitiría que su contraparte lo supere. Pero ayer matizó al señalar que una segunda cumbre -aún no confirmada- entre él, Putin y el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sería más decisiva para el conflicto en Europa.

"(Hoy) sólo quiero preparar el terreno para la próxima reunión, que debería celebrarse pronto. Me gustaría que se celebrara, quizás en Alaska", comentó ayer a la prensa.

Es probable que ese encuentro tenga como eje principal de discusión el convenio de hoy entre Estados Unidos y Rusia. Pero el líder del Kremlin, de acuerdo con la revista The Economist, tiene la costumbre de ofrecer concesiones que pretenden fragmentar la unidad ucraniana.

Por ejemplo, manifestó el 6 de agosto al enviado especial de Washington, Steve Witkoff, la posibilidad de intercambiar territorios controlados por Ucrania en el Donbás por la promesa de no atacar en otros lugares.

Su propuesta generó alarma en Kiev y en sus principales aliados europeos, quienes el miércoles presentaron a Trump una estrategia para su reunión con Putin, a fin de insistir en que cualquier plan de paz debe comenzar con un alto al fuego y no negociarse sin la participación de los ucranianos, que no estarán representados en Alaska.

"Un acuerdo de paz sobre Ucrania no es el verdadero objetivo de Putin para la cumbre. Su objetivo es asegurar el apoyo de Trump para impulsar las propuestas rusas", afirmó Tatiana Stanovaya, investigadora del Centro Carnegie Rusia Eurasia, citada por el diario The New York Times.

El Kremlin indicó que planea incluir en las conversaciones otros temas más allá de Ucrania, como la posible restauración de los lazos económicos con Washington, así como un diálogo para un nuevo acuerdo sobre armas nucleares, como parte de los prolongados esfuerzos de Moscú por presentar la guerra ucraniana como parte del histórico conflicto entre Oriente y Occidente. Ni estadounidenses ni rusos han declarado públicamente qué tipo de paz buscan. Pero Trump ha insinuado que, para lograrla, se requeriría un intercambio de tierras, algo para lo que estaría preparado como antiguo promotor inmobiliario.