Dejan las inundaciones por lluvias 2 personas muertas

SPRING HOPE, Nortcarolina.- Dos personas fueron encontradas muertas en el centro de Carolina del Norte después de que ellas, junto con el policía que intentó rescatarlas, fueran arrastrados por las aguas, informaron las autoridades el miércoles.

Otra serie de tormentas estaba descargando lluvia en la región el jueves, un día después de que una mujer de 24 años y un hombre de 55 fueran encontrados muertos cuando las inundaciones en una sección de la carretera retrocedieron, según la policía de la ciudad de Spring Hope.

Algunas comunidades habían estado bajo advertencias y avisos de inundaciones repentinas el miércoles mientras caían hasta 127 milímetros (5 pulgadas) de lluvia en partes de las áreas de Raleigh y Durham.

La mujer y el hombre, ambos de la pequeña ciudad de Louisburg, habían quedado atrapados en un vehículo que fue empujado a una zanja llena con aproximadamente 1,8 metros (6 pies) de agua de inundación de rápido movimiento, indicó la policía. Agregó que la mujer estaba saliendo por el techo cuando cayó al agua y un policía saltó para salvarla.

La fuerte corriente arrastró a la mujer, al hombre y al policía, quien escapó ileso mientras las dos personas desaparecían. Las autoridades buscaron, pero los dos fallecieron.

La trayectoria de la tormenta sobre el centro de Carolina del Norte sigue a las inundaciones de la tormenta tropical Chantal en partes de la región el mes pasado. Las estimaciones de daños para asistencia pública ya superan los 42 millones de dólares, según la oficina del gobernador Josh Stein. Stein también emitió una declaración de desastre estatal el martes para ocho condados debido a los daños de Chantal, lo que significa que los residentes pueden buscar ayuda financiera estatal.