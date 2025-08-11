Vigilan tanques ´Stryker´ territorio desértico y solo

CIUDAD DE MÉXICO.- E n medio de un calor que ronda los 40 grados, soldados estadounidenses en modernas tanquetas Stryker vigilan un territorio desértico y solitario a la espera de "invasores" para capturarlos.

Esta imagen no es de una zona en guerra de Afganistán o Irak, sino que se ha vuelto común en la frontera de Estados Unidos con México, especialmente en el sur de Texas, una región dinámica que registra una de las actividades comerciales y de tránsito legal de personas más importante del planeta.

Aunque la migración indocumentada está en niveles mínimos históricos, el Presidente Donald Trump ha convertido a la militarización de la frontera con México en una prioridad, a la que ha movilizado miles de soldados armados para detener lo que califica como una "invasión" a su país.

Apenas el viernes, en una nueva muestra de esta escalada, se reveló que Trump firmó una orden secreta que autoriza al Departamento de la Defensa estadounidense a lanzar ataques militares contra los narcocárteles en México y en América Latina.

Con los miles de elementos, a la frontera también han llegado vehículos blindados, helicópteros, aviones y equipo militar, como drones, dirigibles y cámaras térmicas, que hasta hace poco sólo se observaban en países con conflictos armados.

Incluso, la presencia militar es visible desde los puentes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros o Piedras Negras, por donde cruzan a diario miles de familias y tráileres con mercancías.

Algunas unidades, como las tanquetas Stryker, suelen armar convoyes para recorrer zonas próximas a las ciudades, como en la región de Laredo-Nuevo Laredo, el principal punto de cruce comercial de toda la frontera, lo que ha causado sorpresa entre la población y los viajeros.

"¡Ningún terreno es demasiado difícil!", presumió la Patrulla Fronteriza estadounidense, en el Sector Laredo, al mostrar el pasado 8 de junio el arribo de 10 Strykers con 800 soldados.

"La implementación de la logística del Ejército ha demostrado una mejora aún mayor para ayudar a proteger la frontera", añadió.

Despliegues así se han repetido en otras regiones, como el 13 de junio, cuando Strykers arribaron al Sector del Valle del Río Grande, que va de McAllen a Brownsville.

Esta movilización ha abarcado helicópteros como el Boeing CH-47 Chinook, dedicado a la carga, y el UH60 Black Hawk, que en zonas de guerra se usa artillado, así como aviones militares. Los soldados no sólo se pueden observar en tierra en Strykers o Humvees, sino en lanchas patrullando el Río Bravo.

SE DESPLOMAN DETENCIONES

La migración indocumentada hacia Estados Unidos se ha hundido a niveles mínimos históricos.

A pesar de que el Gobierno del republicano asegura que la caída responde a su endurecimiento de la política migratoria, la tendencia a la baja se registraba desde los últimos años del demócrata Joe Biden en Casa Blanca, quien tomó acciones para ordenar la llegada de extranjeros.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los Sectores de Del Río, Laredo y Valle del Río Grande, a cargo de la Patrulla Fronteriza, registran caídas de hasta el 86 por ciento en los que va del actual año fiscal estadounidense, que inició en octubre pasado y acabará en septiembre próximo.

En el Sector Del Río, que abarca la frontera de Texas con Coahuila, destacando los cruces de Piedras Negras-Eagle Pass y Acuña-Del Río, se detuvieron 30 mil 779 migrantes entre octubre y junio pasados, una caída del 86.2 por ciento respecto a las 222 mil 272 capturas del mismo periodo previo.

A su vez, en el Sector Laredo, el desplome es del 51 por ciento porque se reportaron 12 mil 095 capturas frente a las 24 mil 696 de octubre del 2023 a junio del 2024.

En tanto, en el Sector Valle del Río Grande, que va de McAllen a Brownsville, se desplomaron 73 por ciento, ya que cayeron de 120 mil 135 a 32 mil 425 detenciones.