Golpean´ aranceles a la industria automotriz

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, se reunió en privado con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval para presentarle un argumento que él no quería escuchar: la industria automotriz que él dice querer salvar está siendo perjudicada por sus aranceles.

La funcionaria de filiación demócrata llegó con una presentación de diapositivas para exponer sus puntos. Conseguir la reunión el martes con el presidente republicano fue un logro para alguien considerada posible aspirante de su partido a la nominación presidencial en 2028.

La estrategia de Whitmer para tratar con Trump pone de relieve el dilema para ella y otros líderes demócratas mientras intentan proteger los intereses de sus estados, a la vez que expresan su oposición a la agenda del mandatario. Es una dinámica que Whitmer ha manejado de manera muy distinta a muchos otros gobernadores demócratas.

El hecho de que Whitmer tuviera "una oportunidad para hacer exhortaciones directas" en privado a Trump es algo único en este momento político, observó Matt Grossman, profesor de política de la Universidad Estatal de Michigan.

Fue la tercera reunión de ella con Trump en la Casa Blanca desde que él asumió el cargo en enero. Sin embargo, esta fue mucho menos pública que otra ocasión en abril, en la que Whitmer formó parte involuntariamente de una conferencia de prensa improvisada que la avergonzó tanto que se cubrió el rostro con una carpeta.

El martes le dijo al presidente que el daño económico de los aranceles podría ser severo en Michigan, un estado que ayudó a llevarlo a la Casa Blanca en 2024. Whitmer también mencionó el apoyo federal para las labores de recuperación tras una tormenta de hielo, e intentó retrasar cambios en el servicio Medicaid.

Trump no ofreció compromisos específicos, según personas al tanto de la conversación privada que no estaban autorizadas para declarar sobre ella públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato para poder describirla.

Whitmer no es la única que advierte sobre las potenciales consecuencias dañinas —incluidas la pérdida de empleos en fábricas, menores ganancias y próximos aumentos de precios— de los impuestos a la importación que Trump ha dicho serán la salvación económica para la manufactura estadounidense.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, indicó que ningún otro presidente "ha mostrado un interés mayor en restablecer el predominio de la industria automotriz estadounidense que el presidente Trump". Los marcos comerciales negociados por el gobierno abrirían los mercados japonés, coreano y europeo a los vehículos fabricados en líneas de ensamblaje en Michigan, apuntó Desai.

De acuerdo con su serie de órdenes ejecutivas y marcos comerciales, los fabricantes de automóviles de Estados Unidos enfrentan impuestos de importación del 50% en el acero y el aluminio, 30% en partes de China, y una tasa máxima del 25% en bienes de Canadá y México que no están cubiertos por un acuerdo comercial existente de 2020. Eso pone en desventaja a los fabricantes de automóviles y proveedores de partes de Estados Unidos frente a los vehículos alemanes, japoneses y surcoreanos, que sólo enfrentan un impuesto de importación del 15% negociado por Trump el mes pasado.

Además, Trump amenazó en la semana con un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, que forman parte integral de los automóviles y camiones, aunque excluiría del impuesto a las empresas que producen chips en el país.

Las dos reuniones anteriores de Whitmer con Trump resultaron en beneficios para Michigan. Pero los aranceles representan una solicitud significativamente más amplia a un presidente que los ha impuesto aún más agresivamente frente a las críticas.

En materiales en la presentación llevada por Whitmer a la reunión y obtenidos por The Associated Press se habla de cómo el comercio con Canadá y México ha impulsado inversiones en Michigan por 23,2 mil millones de dólares desde 2020.

General Motors, Ford y Stellantis operan 50 fábricas en todo el estado, mientras que más de 4.000 instalaciones respaldan la cadena de suministro de partes automotrices. En total, el sector apoya a casi 600.000 empleos en manufactura, con lo cual forma la columna vertebral de la economía de Michigan.

Whitmer le expuso a Trump los puntos principales de los materiales y dejó copias con su equipo.

El sondeo AP VoteCast encontró que, en amplia medida, Trump ganó Michigan en 2024 porque dos tercios de sus votantes describieron que las condiciones económicas eran pobres o "no tan buenas". Aproximadamente el 70% de los votantes en el estado que tenían una opinión negativa sobre la economía apoyaron al republicano. En esencia, el estado estaba dividido con respecto a si los aranceles eran positivos o no. Trump se llevó el sufragio del 76% de esos electores que los veían favorablemente.

Los directores de General Motors, Ford y Stellantis han advertido repetidamente al gobierno que los aranceles reducirían las ganancias de las empresas y socavarían su competitividad global.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, Michigan ha perdido 7.500 empleos en manufactura, según la Oficina de Estadísticas Laborales.