Buscan otras alternativas a EU alumnos extranjeros

LONDRES, Reino Unido.- En China, los tiempos de espera de las entrevistas para obtener una visa estadounidense son tan largos que algunos estudiantes han desistido. Estudiantes extranjeros en Estados Unidos hacen consultas de transferencia a universidades de Hong Kong, y las solicitudes internacionales para programas de pregrado en Reino Unido han aumentado considerablemente.

El gobierno del presidente Donald Trump ha presionado a las universidades estadounidenses para que reduzcan su dependencia de la matriculación internacional mientras añade nuevas capas de escrutinio para los estudiantes extranjeros como parte de su ofensiva contra la inmigración.

El gobierno de Estados Unidos ha intentado deportar a estudiantes extranjeros por participar en activismo propalestino. En la primavera, revocó abruptamente el estatus legal de miles de alumnos foráneos, entre ellos, algunos cuyo único roce con la ley fue una multa de tráfico. Tras revertir su decisión, el gobierno pausó nuevas citas para obtener visas de estudiantes, al tiempo que implementaba un proceso para examinar las cuentas de redes sociales de los solicitantes.

Estados Unidos sigue siendo la primera opción para muchos estudiantes internacionales, pero las instituciones de otros lugares han reconocido la oportunidad en el caos, y los solicitantes consideran destinos que, de otro modo, podrían haber pasado por alto. El impacto en las universidades estadounidenses —y en la economía del país— podría ser significativo.

La nueva matrícula internacional en Estados Unidos podría caer entre un 30% y un 40% este otoño, según un análisis de datos de visas y matrículas realizado por NAFSA, una agencia que promueve la educación internacional.

Eso privaría a la economía de Estados Unidos de 7.000 millones de dólares en gastos, según el análisis. Muchos estudiantes internacionales pagan el precio completo de las colegiaturas, por lo que su ausencia también perjudicaría los presupuestos universitarios.

Reino Unido se beneficiará mientras Estados Unidos sufre "un gran impacto"

Como el segundo destino más popular para estudiantes internacionales, Reino Unido está en una posición en la que puede beneficiarse.