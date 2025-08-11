Lo acusan de posesión de explosivos y municiones

Un gran jurado federal presentó una acusación formal de cuatro cargos contra Matthew Henry Jacober, de 43 años, de Bakersfield, acusándolo de ser un delincuente en posesión de explosivos y municiones y de fabricación de metanfetamina, anunció la fiscal federal interina Kimberly A. Sánchez.

Según documentos judiciales, Jacober poseía y almacenaba indebidamente 22 kilos de dinamita y 25 cartuchos de escopeta. También fabricaba metanfetamina cristalina en su residencia, ubicada en una zona remota de Bakersfield. Jacober había sido condenado previamente en el Tribunal Superior del Condado de Kern por fabricar un dispositivo destructivo sin permiso, un delito grave. Como delincuente convicto, tenía prohibido poseer explosivos y municiones.

Este caso es producto de una investigación del FBI con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Brigada Antibombas del Sheriff del Condado de Kern y el Departamento de Bomberos. La fiscal federal adjunta Karen Escobar está a cargo del caso.

Si es declarado culpable del delito de drogas, Jacober enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una máxima de 40 años, además de una multa de 5 millones de dólares. Si es declarado culpable de posesión de explosivos, enfrenta una pena de 10 años de prisión, y si es declarado culpable de posesión de municiones, enfrenta una pena de 15 años de prisión. Ambos delitos también conllevan una multa de 250.000 dólares. Sin embargo, la sentencia se determinará a discreción del tribunal tras considerar los factores legales aplicables y las Directrices Federales de Sentencia, que consideran diversas variables. Los cargos son solo alegaciones; el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.