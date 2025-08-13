Mujer prende fuego a edificio histórico de 1909

ANNVILLE, Kentucky.- E l 30 de julio, se declaró un incendio aproximadamente a las 23:30 horas en Lincoln Hall, un edificio histórico de tres plantas construido en 1909 en Annville, Kentucky. El incendio provocó la intervención de 10 departamentos de bomberos locales para extinguir las llamas.

Shelia Clemons ha sido arrestada y ahora enfrenta cargos federales en relación con el presunto incendio provocado. La investigación fue dirigida por la División de Campo de Louisville de la ATF y el Equipo Nacional de Respuesta de la ATF, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky y la Policía Estatal. Varios departamentos de bomberos de la zona también brindaron apoyo.

Debido a los extensos daños causados por el incendio, se solicitó al Equipo Nacional de Respuesta de la ATF que apoyara la investigación, y llegó el 1 de agosto. Este despliegue marca la 15.ª activación del NRT en el año fiscal 2025 y la 935.ª desde el inicio del programa en 1978.

La ATF lanzó el primer Equipo Nacional de Respuesta (NRT) en 1978, un equipo móvil de respuesta rápida para investigar grandes incendios, explosiones y atentados con bombas. Actualmente mantiene varios NRT ubicados estratégicamente en todo Estados Unidos.

Los NRT, que responden en cualquier lugar de Estados Unidos en un plazo de 24 horas, trabajan en conjunto con otros investigadores federales, estatales y locales para reconstruir la escena, identificar el lugar de la explosión o el origen del incendio y determinar la causa del suceso. En caso de atentados con bombas e incendios provocados, los miembros del NRT reúnen pruebas para respaldar los procesos penales. El Equipo Internacional de Respuesta (IRT), parte del programa NRT, puede desplegarse en todo el mundo para investigar incendios y explosiones a solicitud del Departamento de Estado de EE. UU.

El Equipo de Respuesta a Incendios (NRT) de la ATF incluye personal especializado de élite, como Investigadores Certificados de Incendios, Especialistas Certificados en Explosivos (CES), Técnicos en Explosivos (CES), Oficiales de Control de Explosivos, químicos forenses, ingenieros, médicos y cuidadores caninos.

Hasta marzo de 2023, se han activado 900 NRT y 41 IRT. Algunas de las activaciones anteriores incluyen:

Más de 200 escenas de incendios resultantes de disturbios civiles en Chicago, Illinois; Kenosha, Wisconsin; y Saint Paul, Minnesota, durante 2020.

El atentado del día de Navidad de 2020 en Nashville, Tennessee. El terrorista en serie de Austin, Texas, en 2018.

La explosión de la cantera de Santa Lucía en 2017.

Los incendios comerciales en serie en Oakland, California, en 2016 y 2017.

El ataque terrorista del 11-S al World Trade Center.

El atentado de Oklahoma City en 1995.