Muere atropellado tras huir de agentes de ICE

Un hombre que huía de las autoridades de inmigración afuera de una tienda Home Depot en el sur de California fue atropellado cuando cruzaba una autopista cercana y falleció, dijeron funcionarios.

La policía de Monrovia recibió una llamada el jueves sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Un agente que respondió vio a los agentes del ICE acercándose a la tienda y realizando actividades policiales allí, manifestó el administrador de la ciudad, Dylan Feik, en un comunicado.

Monrovia está a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Los Ángeles.

Un hombre huyó a pie y se dirigió hacia la autopista cercana, donde fue atropellado por un vehículo, expresó Feik. Fue trasladado a un hospital, donde falleció, según el comunicado.

"Extendemos nuestras condolencias por la persona y a su familia", afirmó Feik.

La Patrulla de Caminos de California dijo que el hombre estaba corriendo a través de los carriles de la Interestatal 210 en dirección este cuando fue atropellado por una camioneta que viajaba a unas 80 o 96 kilómetros por hora (50 o 60 millas por hora).

El nombre del hombre no fue revelado por el momento a la espera de la notificación a la familia. La CHP señaló que el accidente está bajo investigación .

Feik dijo que no tenía información sobre la operación de inmigración ni sobre si alguien fue arrestado.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) escribió en un correo electrónico que la agencia no fue notificada del incidente hasta horas después de que las operaciones en el área habían concluido. "Este individuo no estaba siendo perseguido por ningún policía del DHS", dijo el portavoz, quien no fue nombrado.

El portavoz no respondió a preguntas sobre la operación.

Es el segundo caso de una