Encalla barco tipo yate con pasajeros

HONOLULU, Hawai.- Un barco de pasajeros del tamaño de un yate encalló en el fuerte oleaje frente a una playa de Hawai durante el fin de semana, y la embarcación navegó precariamente sobre una serie de poderosas olas y parecía casi volcarse de lado antes de detenerse.

KHON-TV publicó que el incidente se registró alrededor de las 8:00 de la mañana del sábado, cuando las olas alcanzaban su punto máximo y la marea estaba en su punto más bajo.

Dos miembros de la tripulación estaban en la embarcación de 18 metros (60 pies), llamada Discovery, cuando encalló cerca del puerto de Kewalo Basin en Honolulu, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado.

La razón por la que el Discovery tuvo tantos problemas sigue bajo investigación, y no hubo fallas mecánicas aparentes antes del incidente, de acuerdo con la Guardia Costera. El operador de la embarcación informó que recibió dos grandes olas en la popa, lo que interrumpió su curso. El barco perdió propulsión después de encallar.

El combustible, el aceite y las baterías del barco fueron retirados, evitando la posibilidad de contaminación, agregó la Guardia Costera. Una empresa planeaba remolcar el barco durante la marea alta el domingo por la tarde.

El encallamiento fue capturado en video desde varios puntos de vista al tiempo que los espectadores gritaban y el Discovery se deslizaba por una ola de lado antes de enderezarse temporalmente en el oleaje.

Ramon Brockington, de 41 años, un cineasta de surf, dijo que él y otros habían estado esperando las olas más altas durante tres días tras monitorear aplicaciones meteorológicas que utilizan datos de boyas oceánicas.