En libertad condicional un magnate inmobiliario

Un magnate inmobiliario de Brooklyn fue sentenciado el viernes a un año de libertad condicional por trabajar con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, resolviendo el primero de dos casos federales relacionados tras el retiro de los cargos penales contra el regidor.

Erden Arkan, de 76 años, le dijo al juez federal de Manhattan, Dale Ho, que lamentaba sus "malos juicios" al participar en el esquema de donantes ficticios, que ayudó a Adams a obtener fraudulentamente dinero público para su candidatura a la alcaldía en 2021, bajo el programa de fondos de contrapartida de la ciudad.

Al imponer la sentencia, Ho citó la edad de Arkan y su falta de antecedentes penales, diciéndole al empresario nacido en Turquía que su historia de éxito como inmigrante "ejemplifica el sueño estadounidense".

"Espero que no deje que este único error lo defina", le dijo al empresario.

Arkan enfrentaba hasta seis meses de prisión según las pautas de sentencia federales, pero los fiscales y el agente de libertad condicional federal acordaron que no se justificaba que pasara tiempo en prisión. Además de la libertad condicional, también debe pagar una multa de 9.500 dólares y 18.000 dólares en restitución.