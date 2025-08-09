Familias de víctimas presionan por transparencia en caso de Uvalde

Una larga batalla legal sobre la divulgación de grabaciones de audio y video y otros registros relacionados con la masacre ocurrida en mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, está llegando a su fin. Se prevé que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el Condado de Uvalde hagan públicos esta semana los registros en disputa.

En 2022, organizaciones de medios, entre los que se encuentra The Associated Press, demandaron al distrito y al condado para la divulgación de sus registros relacionados con el tiroteo masivo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestros. En julio, un tribunal de apelaciones de Texas confirmó el fallo de un tribunal inferior, según el cual los registros deben ser divulgados.

En agosto de 2024, la Ciudad de Uvalde publicó sus registros del tiroteo masivo, que incluyen devastadores videos y grabaciones de las comunicaciones de radio de la policía y llamadas al 911. La ciudad, de aproximadamente 15.000 habitantes, está a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.

En esa información se detalla la angustiosamente lenta respuesta de las fuerzas del orden, que ha sido ampliamente condenada. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentar al tirador en un aula llena de niños y maestros muertos y heridos.

¿Qué registros se divulgarán?

Se espera que el distrito escolar divulgue registros de servicio policial y llamadas al 911, registros de evidencia relacionados con el tiroteo, grabaciones de cámaras corporales y de seguridad de la Escuela Primaria Robb, archivos estudiantiles del tirador, comunicaciones internas entre funcionarios del distrito, y resultados de auditorías de seguridad escolar.

También podría hacer públicos archivos de personal y otros registros relacionados con Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde que fue despedido e imputado por su papel en la respuesta policial.

Se espera que los registros del condado incluyan informes de incidentes y del 911 relacionados con la Escuela Primaria Robb y otros lugares, registros de despacho del jefe de la policía y comunicaciones de radio, grabaciones de video, registros de balística y evidencia, e informes de interacciones de las fuerzas del orden con el tirador y su madre.

Aún no se sabe cuánta de esta información ya ha sido divulgada públicamente.

Las familias de las víctimas también han presionado para obtener información

Desde hace mucho tiempo, los familiares de las víctimas han buscado que se rindan cuentas por la lenta respuesta policial.

"No hay nada en esos registros y esos archivos que pueda lastimarnos más de lo que ya hemos soportado. Una vez divulgados, habrá preguntas. La transparencia llegará. Puede que haya algo de culpa. La rendición de cuentas llegará", dijo Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, víctima de 10 años, a la junta escolar de Uvalde antes de que ésta votara para aprobar la divulgación de los registros el 21 de julio.

¿Qué batalla legal queda sobre la divulgación de registros?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) aún enfrenta una demanda presentada por organizaciones de medios para la divulgación de los registros de esa agencia relacionados con el tiroteo escolar.

El DPS ha dicho que la divulgación de sus registros podría ser "peligrosa" porque haría vulnerables a las fuerzas del orden al exponer información sobre cómo los oficiales realizan su trabajo y también podría complicar los enjuiciamientos en el caso, según los registros judiciales.

La demanda sobre los registros del DPS sigue pendiente en el 15to Tribunal de Apelaciones de Texas.

Dos agentes serán juzgados por su respuesta

Dos de los agentes que respondieron a la emergencia enfrentan cargos penales. Arredondo y el exoficial escolar Adrian Gonzales se han declarado inocentes de múltiples cargos de abandono y peligro infantil. Se espera que sean juzgados el 20 de octubre.