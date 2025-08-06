Cae presunto asesino

El hombre buscado por el asesinato de los padres, la abuela y el tío de una bebé hallada abandonada en un jardín en el oeste de Tennessee la semana pasada ha sido arrestado, dijo la policía.

Austin Robert Drummond, de 28 años, fue detenido el martes, informó la policía de Jackson en redes sociales. Su arresto se produjo poco después de que la policía advirtió a los residentes de Jackson, que se encuentra a 119 kilómetros (74 millas) de la escena del crimen en Tiptonville, que permanecieran dentro de sus hogares, tras recibir un informe de que Drummond fue visto en un vecindario.

Se desconoce si Drummond tiene un abogado que comente sobre su caso.

Se espera que el sospechoso comparezca en el tribunal en Tiptonville para una lectura de cargos esta semana. Enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado y otros por secuestro agravado y delitos con armas, han dicho las autoridades.

El fiscal de distrito de los condados Dyer y Lake, Danny Goodman, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica el martes que aún no ha decidido si buscará la pena de muerte, pero dijo que era "muy probable" que lo hiciera.

Goodman dijo que Drummond le disparó a los miembros de la familia, y que la novia de Drummond es hermana de la abuela de la bebé.

"En realidad, todos estaban relacionados entre sí", dijo Goodman. "Así que no fue un ataque al azar".

La búsqueda del martes dejó a la comunidad, situada en el río Mississippi en el oeste de Tennessee y a más de 161 kilómetros (de 100 millas) al suroeste de Nashville, en tensión, según el fiscal de distrito.

"La emoción más grande ha sido el miedo", dijo Goodman. "No se suele escuchar mucho sobre esto en pueblos pequeños, ya sabes, un homicidio cuádruple".

"Las dos emociones son, una es el shock, y la segunda sería el miedo", agregó.

Horas antes del arresto, la policía de Jackson publicó un video de vigilancia de aproximadamente 20 segundos que mostraba a alguien que dijeron era Drummond, vestido con camuflaje y portando un arma de fuego, intentando entrar por la puerta de un edificio no especificado.

La investigación sobre los asesinatos de la familia en Tiptonville comenzó el 29 de julio, después de que la bebé fue encontrada en un asiento de automóvil en un jardín en el área de Tigrett, a 65 kilómetros (40 millas) de distancia. La policía de condado Dyer dijo en un comunicado que una persona llamó para informar que una minivan o SUV de tamaño mediano había dejado a la niña al azar en el "jardín delantero de un individuo".

La policía dijo más tarde que estaban trabajando con investigadores en el vecino condado Lake, donde se hallaron cuatro personas muertas. Las autoridades determinaron que esas personas eran los padres, la abuela y el tío de la bebé.

Las autoridades identificaron más tarde a esas personas como James M. Wilson, de 21 años; Adrianna Williams, de 20; Cortney Rose, de 38; y Braydon Williams, de 15.

Wilson y Adrianna Williams eran los padres de la niña, mientras que Rose era la madre de Adrianna y Braydon Williams.

Los investigadores determinaron que los cuatro familiares no habían sido vistos desde la noche anterior, según Goodman. Un familiar llamó al 911 después de encontrar dos vehículos en un área remota, y los cuatro cuerpos fueron encontrados en un bosque cercano, dijo Goodman.

La bebé está a salvo y se encuentra bajo el cuidado de otros familiares. Goodman dijo que las autoridades creen que Drummond llevó a la bebé desde Tiptonville hasta Tigrett, y la dejó en el jardín.

La Oficina de Investigación de Tennessee ya acusó a Tanaka Brown, de 29 años, y a Giovonte Thomas, de 29 años, de ser cómplices. Los investigadores alegan que ambos hombres asistieron a Drummond, de 28 años, en los asesinatos.

El historial criminal de Drummond incluye tiempo en prisión por robar una tienda de conveniencia y amenazar con ir tras los jurados. También fue acusado de intento de asesinato mientras estaba tras las rejas.