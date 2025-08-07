Clima caluroso dificulta la lucha contra incendio

El aumento de las temperaturas el miércoles planteó nuevos desafíos para los bomberos que han logrado avances incrementales contra un incendio forestal masivo en el centro de California, que ha herido a cuatro personas y se ha convertido en el mayor incendio en el estado hasta ahora este año.

Más de 870 hogares remotos y otras estructuras en el borde norte del Bosque Nacional Los Padres están amenazados por el Incendio Gifford, que creció solo ligeramente durante la noche después de arder fuera de control durante días.

El incendio ha arrasado al menos 339 kilómetros cuadrados (131 millas cuadradas) de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, con solo un 9% de contención. Superó al Incendio Madre de 326 kilómetros cuadrados (126 millas cuadradas), que estalló el mes pasado en el sureste del condado San Luis Obispo, como el mayor incendio del estado en 2025.

Las cuadrillas que trabajan en terrenos empinados e inaccesibles enfrentarán temperaturas en los 35 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) el miércoles y por encima de 38 Celsius (100 Fahrenheit) el jueves, declaró el capitán Scott Safechuck del Departamento de Bomberos del condado Santa Bárbara.

"Tenemos clima caluroso y baja humedad relativa. Así que esperamos un comportamiento extremo del fuego", indicó Safechuck el miércoles. "Afortunadamente, se espera que los vientos se mantengan relativamente calmados", agregó.

El riesgo de incendios forestales se elevará durante el fin de semana en gran parte del interior de California a medida que la ola de calor se intensifique. La parte sur del estado ha visto muy poca lluvia, secando la vegetación y haciéndola "propensa a arder", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles en un comunicado. Se pronostican temperaturas de alrededor de 38 Celsius para el Valle de Sacramento.

Una docena de incendios importantes están ardiendo en todo el estado, y las autoridades advierten que la amenaza solo crecerá en agosto y septiembre, típicamente los meses más peligrosos para los incendios forestales. En la Sierra y las partes del norte de California, meses de poca o ninguna lluvia están "empujando las condiciones hacia niveles críticos más rápido de lo habitual", según un pronóstico de incendios forestales del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire.

"En el sur de California, la amenaza está impulsada por la sequía persistente, abundancia de pasto y la debilitación de la humedad costera", dijo Cal Fire.

Más de 2.200 personas están combatiendo el Incendio Gifford, que surgió de al menos cuatro incendios más pequeños que estallaron el viernes a lo largo de la Ruta Estatal 166, lo que obligó a cierres en ambas direcciones al este de Santa María, una ciudad de aproximadamente 110.000 personas. Las causas de los incendios están bajo investigación.

Las llamas avanzan a través de una vasta región, en su mayoría despoblada, que incluye tierras forestales, ranchos, grandes propiedades en cañones y parcelas agrícolas que cultivan uvas para vino y fresas.

El servicio meteorológico advirtió sobre los riesgos para la salud por el humo que se extiende y que podría afectar gran parte del suroeste de California.

Las autoridades informaron de cuatro heridos, incluido un bombero que fue tratado por deshidratación. Durante el fin de semana, un automovilista fue hospitalizado con quemaduras después de salir de su vehículo y ser alcanzado por las llamas. Y dos empleados contratados que asistían a los bomberos también resultaron heridos cuando su vehículo todoterreno volcó.