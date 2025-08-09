Le disparan en el pecho por disputa de propiedad

Matthew Fraustro, un hombre de 36 años, se encuentra actualmente en estado crítico después de recibir un disparo en el pecho el jueves por la noche, tras una disputa con un vecino por una propiedad. Este evento, que tuvo lugar en un vecindario local, ha generado preocupación y conmoción entre los residentes.

De acuerdo con Roxanne Lerma, directora de comunicaciones de Edinburg, el incidente ocurrió alrededor de las 8:48 pm en la cuadra 3300 de Colt Lane. Los primeros informes indican que un oficial de policía fue alertado por un testigo que escuchó disparos y observó una camioneta azul abandonando rápidamente la escena.

Mientras inspeccionaba la escena, el oficial encontró un rastro de sangre cerca de una cochera. Momentos después, otra persona se acercó e informó que su amigo había recibido un disparo en el pecho y estaba siendo trasladado al hospital DHR Health.

La gravedad de la situación se amplificó al conocerse que Matthew y el sospechoso se conocían y estaban involucrados en una disputa relacionada con una propiedad.

A medida que avanza la investigación, se supone que el sospechoso huyó de la escena antes de que llegaran las autoridades, lo que añade un sentido de urgencia a la búsqueda. La policía está trabajando arduamente para localizar al perpetrador y asegurar que enfrente las consecuencias de sus acciones.

Otro elemento preocupante que surgió es el descubrimiento de narcóticos durante la ejecución de una orden de cateo en un apartamento cercano. Un hombre fue arrestado en relación con estos hallazgos, lo que destaca la relevancia de abordar tanto la violencia como el narcotráfico.

La situación de Matthew Fraustro continúa siendo crítica. El caso sigue bajo investigación activa.