Por problemas de salud: No buscará reelección el mayor de Edinburg

El alcalde de Edinburg, Ramiro Garza, anunció, después de una visita médica de rutina y las pruebas posteriores, "Me han diagnosticado cáncer de próstata", que no buscará la reelección para dedicarse a enfrentar su problema médico.

Aunque esto me sorprende por completo, señaló, "Tengo pensado luchar contra esto de frente y confío en que lo superaré. Después de consultar con mi familia y orar, he decidido no buscar la reelección para alcalde.

Tengo la plena intención de completar mi mandato actual y quería hacer este anuncio para centrarme en mi salud y dar a otros la oportunidad de prepararse para una candidatura", indicó en un comunicado difundido en su página oficial de la red social. "Por favor, tengan a mi familia y a mí en sus oraciones mientras lidiamos con esta situación", señaló.

Indica en su comunicado que se convertirá en un defensor y ayudará a crear conciencia sobre la importancia de que los hombres mayores de 50 años se realicen las pruebas de detección.

"Esto ha sido un shock total para mí y mi familia. Afortunadamente, este cáncer se ha detectado en una etapa temprana y confío en que con el tratamiento adecuado voy a superarlo", dijo Garza, quien fue elegido alcalde en 2021 y las próximas elecciones municipales están programadas para noviembre de 2025.