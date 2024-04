Viene otra oleada migratoria

EDINBURG, Texas

Al regresar el Congreso de Estados Unidos a sesiones esta semana, los legisladores intentarán llegar a un acuerdo para enviar una nueva ronda de asistencia para Ucrania. Pero para lograrlo, tendrán que llegar a un acuerdo en un tema que durante décadas los ha frustrado.

Mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a migrantes en territorio texano, las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza se encuentran listos para contener a un numeroso grupo de extranjeros que están cerca de la zona fronteriza de El Paso-Juárez.

De hecho, los puentes internacionales de El Paso a Brownsville, se encuentran en alerta en previsión a cualquier intento de ingreso masivo a territorio norteamericano.

Prevén una nueva crisis migratoria en la frontera El Paso-Juárez, ante la llegada de miles de inmigrantes a la vecina ciudad, las autoridades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) se declararon en alerta y aseguraron estar listas para enfrentar la nueva oleada.

El arribo de cientos de extranjeros que llegaron trepados en los vagones del ferrocarril de carga provenientes del Sur de México ha puesto sobre aviso a los agentes que se preparan con estrategia para frenar su ingreso.

"Desde hace tiempo hemos visto llegar a muchos grupos pequeños de personas en diferentes momentos durante el día y la noche y estamos vigilantes de ello", dijo Claudio Herrera, portavoz de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Estos túneles están llenos de riesgos ocultos: humos tóxicos, animales, espacios confinados e inundaciones que aumentan rápidamente.

Manifestó que la gran mayoría de ellos son engañados por las organizaciones criminales transnacionales que les hacen creer que la pasada para solicitar asilo político es fácil, pero la realidad es que están siendo presionados por la desinformación que se publica en las redes sociales.

"Creen que al cruzar la frontera por este lugar les será muy fácil solicitar asilo y poder recorrer el país sin problema para reunirse con sus familias y no es así", dijo tras puntualizar que "la realidad es que estos inmigrantes van a ser procesados para su deportación".

"Yo lo que quiero es que nos den una oportunidad de cruzar y poder trabajar de una manera honesta para contribuir a la economía de Estados Unidos", dijo Miguel, uno de los migrantes que pretende ingresar al país junto con su familia, señala una publicación de El Diario de El Paso en su edición digital.

Manifestó que él, al igual que cientos de sus compatriotas venezolanos y de otros países, sólo busca mejorar su calidad de vida y la de sus familias agobiadas por los problemas económicos e inseguridad que padecen en su nación.

Luego de haber experimentado el calvario que sufren los migrantes en su travesía por diversos países, manifestó que espera lograr su objetivo.

El haber llegado hasta aquí creo que fue un gran avance, pero ahora hay que sortear el último obstáculo", dijo visiblemente preocupado al ver que la frontera está prácticamente sellada.

Y es que contrario a la información que tenían, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional de Texas y el alambre de púas instalado a lo largo del Río Grande contiguo a la valla metálica los hizo repensar que no sería tan fácil como se las platicaron.

"Creo que no será fácil, pero lo intentaremos, ya estamos aquí", dijo otro de los extranjeros mientras estudiaba la manera de cómo llegar al punto para entregarse a los agentes de la PatrullaFronteriza.

No obstante de que muchos de sus connacionales lograron en el pasado entregarse y obtener un permiso para internarse al país, ahora las cosas son diferentes ya que en 2023 el Gobierno federal, luego de la conclusión del polémico Título 42, comenzó a implementar la regla de elusión de vías legales que ordena a los solicitantes de asilo programar citas en línea antes de presentarse en un puerto de entrada de Estados Unidos.

Es decir, aquellos que crucen la frontera entre puertos de entrada podrían ser expulsados del país según los procedimientos del Título 8 y perder beneficios de inmigración durante varios años. Y de reincidir, ir a prisión.

Sin embargo para muchos migrantes el no poder ingresar a la aplicación los ha llevado a tomar la decisión de viajar hasta la frontera y cruzar ilegalmente. "Por eso estamos aquí porque esa aplicación no funciona, no sirve... es un fraude", aseguró otro de los aspirantes a obtener asilo.





Se dijo que CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración para procesar –a través del Título 8– rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.





De acuerdo a las autoridades federales en los dos últimos meses los encuentros de migrantes ha sido menor en comparación a otros meses de crisis. En promedio se registran de entre 800 y mil personas por día, lo que representa una cifra controlable.





"Estamos procesando cada uno de ellos porque necesitamos saber quién ingresa al país y tenemos la capacidad de procesar a estos inmigrantes de una manera eficiente y humana", apuntó Herrera.





Durante el primer trimestre del año fiscal (AF) 2024, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos registró una disminución del 51.72 por ciento en la cantidad de cruces irregulares a través del Sector El Paso, al pasar de 162 mil 616 en el AF 2023 a 78 mil 481 durante octubre, noviembre y diciembre pasados.





De acuerdo al reporte mensual, dado a conocer por el Gobierno estadounidense, mientras que el AF 2023 comenzó en octubre de 2022 con 53 mil 318 encuentros de migrantes en el Sector El Paso y sumó 53 mil 529 en noviembre y 55 mil 769 durante diciembre, el AF 2024 dio inicio con 22 mil 107 cruces irregulares detectados en octubre del año pasado, 22 mil 402 en noviembre y 33 mil 970 más en diciembre.